Представлен новый электропикап F-150 Lightning от Ford

Вашингтон, 20 мая. Американский производитель Ford представил новый электрический автомобиль F-150. Пикап получил приставку Lightning в названии.

Транспортное средство оснащено усиленной рамой и независимой задней подвеской. Багажное отделение объемом 400 литров расположено под капотом автомобиля. В салоне присутствуют цифровая приборная панель и большой вертикальный планшет мультисистемы. Новый пикап можно укомплектовать автопилотом BlueCruise. Новинка оснащена двумя электродвигателями и системой полного привода, передают «Известия».

Модификация Extended Range может проехать 480 километров без подзарядки. Мощность автомобиля составляет 571 лошадиная сила. Разгон до 100 км/ч занимает около четырех секунд. F-150 Lightning Extended Range может буксировать прицеп массой до 4535 килограммов. Домашняя станция способна зарядить батареи от 15% до 100% за десять часов.

Соответствующая новинка ранее была протестирована президентом США Джо Байденом, который организовал тест-драйв не анонсированного электромобиля производителя Ford.