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20 мая 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
14:00
Экономика
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
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Представлен новый электропикап F-150 Lightning от Ford

Экономика
Представлен новый электропикап F-150 Lightning от Ford
ford.com  /  Ford Motor Company

Вашингтон, 20 мая. Американский производитель Ford представил новый электрический автомобиль F-150. Пикап получил приставку Lightning в названии.

Транспортное средство оснащено усиленной рамой и независимой задней подвеской. Багажное отделение объемом 400 литров расположено под капотом автомобиля. В салоне присутствуют цифровая приборная панель и большой вертикальный планшет мультисистемы. Новый пикап можно укомплектовать автопилотом BlueCruise. Новинка оснащена двумя электродвигателями и системой полного привода, передают «Известия».

Модификация Extended Range может проехать 480 километров без подзарядки. Мощность автомобиля составляет 571 лошадиная сила. Разгон до 100 км/ч занимает около четырех секунд. F-150 Lightning Extended Range может буксировать прицеп массой до 4535 килограммов. Домашняя станция способна зарядить батареи от 15% до 100% за десять часов.

Соответствующая новинка ранее была протестирована президентом США Джо Байденом, который организовал тест-драйв не анонсированного электромобиля производителя Ford.

ford пикап lightning
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Все новости / Экономика / Представлен новый электропикап F-150 Lightning от Ford
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