Путин подписал распоряжение об эвакуации россиян из сектора Газа

Москва, 20 мая. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и стран СНГ из сектора Газа по их желанию.

В тексте документа говорится, что подобные меры инициированы в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа из-за военной операции Израиля.

Компетентным ведомствам предстоит определить формат и сроки проведения эвакуации. МЧС обеспечит доставку эвакуируемых лиц в Москву.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа по территории Израиля было выпущено более 4 тысяч ракет с начала обострения конфликта 10 мая.