Подписчики Рудковской обсуждают, на кого больше похож ее младший сын

Москва, 20 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская долгое время скрывала лицо своего младшего сына Арсения Плющенко, но в последнее время стала активно выкладывать фото и видео с наследником.

Осенью прошлого года в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло долгожданное пополнение. На свет появился второй ребенок — сын Арсений, которого выносила суррогатная мать. Мальчику уже исполнилось восемь месяцев, однако звездные родители лишь недавно без опаски сталипубликовать в соцсетях фотографии и видео с малышом.

На своей странице в Instagram Рудковская поделилась роликом, на котором маленький Арсений играет с домашним питомцем — собакой породы той-терьер. Музыкальный продюсер, чтобы сын смог в полной мере пообщаться с четвероногим любимцем, посадила животное на детский стол для еды. Подписчики осудили звезду за такое пренебрежение к правилам гигиены. однако в большинстве своем фолловеры в комментариях осуждали внешность ребенка.

Мнения подписчиков разделились. Одним показалось, что Арсений копия Яны Рудковской, другие находили в лице малыша яркие черты его отца Евгения Плющенко. Фолловеры так отметили и сильное сходство Арсения со старшим братом Сашей. Малыша уже даже прозвали «гномиком вторым», сообщает «Вечерняя Москва».

«Какой сладкий малышонок, прелесть! На мамочку-красавицу похож вроде бы больше»; «Это гномик второй! Очень на Яну похож чертами лица»; «Арсюша похож на папу Женю. Вот это гены!» — обсуждают поклонники внешность ребенка.

Недавно Яна Рудковская заявила, что конкурс «Евровидение-2021» будет самым слабым за всю его историю. Музыкальный продюсер посмотрела все репетиции участников перед первым полуфиналом и осталась сильно разочарована.