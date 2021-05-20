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20 мая 14:23
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
14:00
Экономика
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
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Подписчики Рудковской обсуждают, на кого больше похож ее младший сын

Шоу-бизнес
Подписчики Рудковской обсуждают, на кого больше похож ее младший сын
instagram.com  /  @rudkovskayaofficial

Москва, 20 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская долгое время скрывала лицо своего младшего сына Арсения Плющенко, но в последнее время стала активно выкладывать фото и видео с наследником.

Осенью прошлого года в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко произошло долгожданное пополнение. На свет появился второй ребенок — сын Арсений, которого выносила суррогатная мать. Мальчику уже исполнилось восемь месяцев, однако звездные родители лишь недавно без опаски сталипубликовать в соцсетях фотографии и видео с малышом.

На своей странице в Instagram Рудковская поделилась роликом, на котором маленький Арсений играет с домашним питомцем — собакой породы той-терьер. Музыкальный продюсер, чтобы сын смог в полной мере пообщаться с четвероногим любимцем, посадила животное на детский стол для еды. Подписчики осудили звезду за такое пренебрежение к правилам гигиены. однако в большинстве своем фолловеры в комментариях осуждали внешность ребенка.

Мнения подписчиков разделились. Одним показалось, что Арсений копия Яны Рудковской, другие находили в лице малыша яркие черты его отца Евгения Плющенко. Фолловеры так отметили и сильное сходство Арсения со старшим братом Сашей. Малыша уже даже прозвали «гномиком вторым», сообщает «Вечерняя Москва».

«Какой сладкий малышонок, прелесть! На мамочку-красавицу похож вроде бы больше»;

«Это гномик второй! Очень на Яну похож чертами лица»;

«Арсюша похож на папу Женю. Вот это гены!» — обсуждают поклонники внешность ребенка.

Недавно Яна Рудковская заявила, что конкурс «Евровидение-2021» будет самым слабым за всю его историю. Музыкальный продюсер посмотрела все репетиции участников перед первым полуфиналом и осталась сильно разочарована.

семья плющенко сын рудковская
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Все новости / Шоу-бизнес / Подписчики Рудковской обсуждают, на кого больше похож ее младший сын
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