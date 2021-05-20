Хинштейн уточнил будущие обязательства зарубежных IT-компаний в России

Москва, 20 мая. Законопроект, который обяжет IT-гигантов создавать представительства в России, предполагает также, что они будут регистрировать личный кабинет на цифровой платформе Роскомнадзора.

При этом иностранным компаниям необязательно будет открывать в государстве банковские счета, отметил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Закон о регулировании деятельности крупных зарубежных технологических компаний планируется принять до конца весенней сессии. Ожидается, что на рассмотрение в ГД документ внесут до конца текущей недели. Последнее пленарное заседание нижней палаты в рамках весенней сессии запланировано на 18 июня.