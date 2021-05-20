Участница голой фотосессии в ОАЭ заявила об изнасиловании

Киев, 20 мая. Одна из участниц скандального инцидента в Дубае — Наталья Ч. — рассказала, что по возвращению на родину стала жертвой насильника.

Преступление произошло после того, как девушка вернулась на Украину после «голой» фотосессии в ОАЭ. По ее словам, она познакомилась с мужчиной и тот пригласил ее в гости. Во время диалога зашла речь о нашумевшей фотосъемке за границей. Злоумышленник стал обвинять девушку в том, что она «не тем занималась», а потом избил и изнасиловал. Позже потерпевшая выяснила, что насильник давно следил за ее жизнью в соцсетях. К тому же, злоумышленник соврал о своем семейном положении.

История с дубайской фотосессией началась с того, как в соцсетях появилось видео и фото обнаженной съемки, участие в которой принимало более 10 девушек. Съемка велась на балконе элитной гостиницы в Дубае. Общественность ОАЭ возмутило случившееся, так как данная выходка противоречит местному законодательству. Задержанными девушками оказались гражданки Украины, которые якобы делали снимки для рекламной кампании. Участниц фотосессии выслали из ОАЭ в середине апреля.

Полиции удалось поймать насильника, который жестоко избил свою знакомую и надругался над ней, сообщал ФАН. Злоумышленник не имеет постоянного места работы.