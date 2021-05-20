Зеленский отказался отвечать на вопрос о втором президентском сроке

Киев, 20 мая. Вопрос о переизбрании на второй президентский срок пока рано поднимать. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Глава государства принимает участие в пресс-конференции по случаю второй годовщины своего президентства. Журналисты решили поинтересоваться у Зеленского, собирается ли он идти на второй срок. На это глава Незалежной ответил, что об этом говорить еще рано.

Ранее президент Украины не исключил проведение переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на нейтральной территории. Однако раньше он настаивал на организации встречи в Донбассе.