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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
14:00
Экономика
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
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Зеленский рассказал о планах А, В и С по Донбассу

  /   Обновлено: 20 мая 2021 14:13
Политика
Зеленский рассказал о планах А, В и С по Донбассу
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе.

Политик выступал на мероприятии по подведению итогов второго года работы. По его словам, на всеукраинском форуме будет присутствовать тема о ситуации в Донбассе. Зеленский добавил, что рассматриваются три варианта урегулирования: А, В и С. Одним из них является референдум.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах продолжить работу в рамках «нормандского формата».

украина донбасс зеленский
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Все новости / Политика / Зеленский рассказал о планах А, В и С по Донбассу
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