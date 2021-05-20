Зеленский рассказал о планах А, В и С по Донбассу

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вынести на всеукраинский референдум вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе.

Политик выступал на мероприятии по подведению итогов второго года работы. По его словам, на всеукраинском форуме будет присутствовать тема о ситуации в Донбассе. Зеленский добавил, что рассматриваются три варианта урегулирования: А, В и С. Одним из них является референдум.

Ранее Владимир Зеленский заявил о планах продолжить работу в рамках «нормандского формата».