Школьница в Сочи выдумала изнасилование, чтобы ее не ругала мама

Сочи, 20 мая. История с изнасилованием девочки на улице Лысая Гора не подтвердилась. Редакция ФАН выяснила, что произошло в Сочи на самом деле.

По словам психологов, с ребенком все в порядке. На теле у школьницы не зафиксировано характерных травм и следов сексуального насилия.

Источник сообщил, что девочка ехала в автобусе и забыла пакет со сменной обувью. Маме она заявила, будто на нее напал мужчина. Историю с преступлением школьница выдумала, чтобы ее не отругали за забывчивость. Женщина обратилась в полицию. Ситуацию с возможным изнасилованием затем «растиражировали» соцсети.

В Петербурге ребенок три месяца подвергался сексуальному насилию. Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого мужчины, сообщал ФАН.