Бюрократическая нагрузка на образование снизится в России с 1 июля

Москва, 20 мая. Депутаты Госдумы предложили снизить бюрократическую нагрузку на образование в России. Новый закон вступит в силу с 1 июля.

Госдума подготовила ко второму чтению поправки к Федеральному закону 248-ФЗ «О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно нововведениям, российское образование должно стать менее бюрократическим.

Депутаты Алексей Кобилев, Ольга Пилипенко и Ольга Севастьянова выступили авторами инициативы. Парламентарии разработали программу для упрощения механизма аккредитации образовательных программ вузов и снижения уровня бюрократизации в сфере образования.

«Сегодня наше образование буквально «связанно по рукам и ногам» неоправданно большим количеством разного рода бюрократических норм и правил. <...> Мы предлагаем проводить государственную аккредитацию и выдавать свидетельство о ней бессрочно, что значительно снизит административную нагрузку на учебные заведения», — объяснил Кобилев.

Новый закон будет регламентировать только общие направления, поэтому для его эффективной работы необходимо продумать отдельные законодательные акты для разработки механизма его реализации. По мнению депутатов, такие изменения очень важны для сферы образования в стране.

Минобрнауки РФ планирует увеличить количество бюджетных мест в российских вузах. Программу помощи региональным учреждениям запустят в 2021 году. Областные отраслевые высшие учебные заведения получат помощь в первую очередь.