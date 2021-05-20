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20 мая 14:22
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новостей
14:20
Шоу-бизнес
В семье умершей Татьяны Проценко, сыгравшей Мальвину, выявлен коронавирус
14:19
Экономика
Аналитики перечислили основные страхи при покупке жилья
14:17
Общество
Мэрию Самары озадачили решением проблем с парковками
14:17
Политика
Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о Путине
14:16
Общество
Доходы от мигрантов в Дагестане за год упали на 80 млн рублей
14:15
Шоу-бизнес
Обиженные украинцы опасаются победы России на Евровидении после успеха Манижи
14:15
Общество
Коечный резерв для пациентов с COVID-19 в Москве составил примерно 20%
14:14
Политика
НАТО отвела румынам и болгарам роль пушечного мяса в боях с ВС РФ под Одессой
14:13
Политика
Зеленский предрек участникам «Крымской платформы» ухудшение отношений с Россией
14:12
Общество
Астрологи назвали лучших водителей по знаку зодиака
14:12
Армия
Россияне подняли на смех немецкого журналиста за план по захвату Крыма
14:09
Происшествия
Петербургский школьник после урока попал в больницу с переломом носа
14:08
Спорт
Ледовый дворец в Йошкар-Оле примет сразу несколько соревнований по фигурному катанию
14:04
Экономика
Подорожание металла отразилось на политике девелоперов
14:03
Политика
Зеленский исключил возможность влияния США на санкции Украины
14:02
Общество
Совет ЕС одобрил въезд в Евросоюз привитым иностранным туристам
14:02
Происшествия
Похититель телевизора за 27 тыс. рублей был задержан в Петербурге
14:01
Экономика
В России стартовали продажи Lada Granta с управлением со смартфона
14:00
Армия
Леонков объяснил, почему «морские котики» из США провалят «захват» Крыма
14:00
Экономика
Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.
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Бюрократическая нагрузка на образование снизится в России с 1 июля

Общество
Бюрократическая нагрузка на образование снизится в России с 1 июля
pxhere.com

Москва, 20 мая. Депутаты Госдумы предложили снизить бюрократическую нагрузку на образование в России. Новый закон вступит в силу с 1 июля.

Госдума подготовила ко второму чтению поправки к Федеральному закону 248-ФЗ «О государственном контроле и муниципальном контроле в Российской Федерации». Согласно нововведениям, российское образование должно стать менее бюрократическим.

Депутаты Алексей Кобилев, Ольга Пилипенко и Ольга Севастьянова выступили авторами инициативы. Парламентарии разработали программу для упрощения механизма аккредитации образовательных программ вузов и снижения уровня бюрократизации в сфере образования.

«Сегодня наше образование буквально «связанно по рукам и ногам» неоправданно большим количеством разного рода бюрократических норм и правил. <...> Мы предлагаем проводить государственную аккредитацию и выдавать свидетельство о ней бессрочно, что значительно снизит административную нагрузку на учебные заведения», — объяснил Кобилев.

Новый закон будет регламентировать только общие направления, поэтому для его эффективной работы необходимо продумать отдельные законодательные акты для разработки механизма его реализации. По мнению депутатов, такие изменения очень важны для сферы образования в стране.

Минобрнауки РФ планирует увеличить количество бюджетных мест в российских вузах. Программу помощи региональным учреждениям запустят в 2021 году. Областные отраслевые высшие учебные заведения получат помощь в первую очередь.

госдума образование бюрократия
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Все новости / Общество / Бюрократическая нагрузка на образование снизится в России с 1 июля
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