Чулпан Хаматова гордится, что Манижа представляет Россию на Евровидении

Москва, 20 мая. Актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова призналась, что испытала невероятную гордость за страну, когда увидела выступление певицы Манижи в первом полуфинале Евровидения.

В этом году Россию на международном песенном смотре представляет певица Манижа с композицией Russian Woman. Кандидатура артистки вызвала немало споров и бурных дискуссий. Однако Чулпан Хаматова считает, что именно Манижа показала лучший номер за все участие России в конкурсе.

По словам актрисы, она испытала невероятную гордость, когда увидела Манижу на сцене в Роттердаме. Хаматова отметила не только музыкальный талант артистки, но также ее неравнодушие и отзывчивость. Песня Russian Woman в первую очередь — «о ценностях свободы и ответственности женщины» — и многим еще придется осмыслить этот важный и глубокий текст, добавила актриса в интервью РБК.

«Я очень ее люблю и страшно горжусь, что нашу страну представляет именно эта артистка. Собственно, для меня не было вопросов», — цитирует слова актрисы сайт 360tv.ru.

Запись полуфинального выступления Манижи посмотрели свыше двух миллионов человек на YouTube-канале конкурса. Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что выход российской участницы в финал можно считать победой после огромного количества критики, которую она получила.