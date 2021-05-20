Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас

Российская миссия в Центральноафриканской Республике пришла на помощь населению, которое оказалось брошено на произвол судьбы западными империалистами, и помогла восстановить государственность в стране. Работа в ЦАР потребовала от российских специалистов храбрости и патриотизма, именно этому посвящен фильм «Турист». Картина демонстрирует широкой аудитории огромную позитивную роль, которую играют россияне в ЦАР, заявил ФАН директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Турист» — первый художественных фильм о ЦАР, вышедший на языке санго. Производством картины занимались как российские, так и центральноафриканские специалисты, а к съемкам было привлечено более 700 актеров из ЦАР. Премьера картины состоялась 19 мая в России и африканской стране.

Кадр из фильма «Турист» /

По словам Маркова, «Турист» — это не просто картина о далекой и загадочной стране. Это реальная история российской современной миссии в ЦАР.

«Российские военные специалисты оказывают поддержку государственности, которая оказалась брошена на произвол судьбы Францией, курировавшей страну до этого. С одной стороны, фильм о миссии российских специалистов, но с другой — это картина о событиях в Центральноафриканской Республике и огромной позитивной роли, которую играют там российские военные специалисты, помогая защищать государственность молодой республики. Освещать эти события в фильмах — правильная, хорошая идея», — уверен Марков.

Российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе официальных властей страны и по разрешению Совбеза ООН. Они готовят вооруженные силы, полицию и жандармерию ЦАР защищать свою страну. С 2018 по 2020 год российские специалисты обучили военному делу более четырех тысяч центральноафриканских сотрудников силовых структур. Это позволило национальной армии разгромить бандформирования и восстановить в стране долгожданный порядок и законность.