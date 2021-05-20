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20 мая 15:53
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новостей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
ФАН-ТВ
Вице-премьера РФ отправили на Дальний Восток развивать туризм. События дня
15:25
Общество
Роспотребнадзор заявил, что РФ проходит стадии стабилизации ситуации с COVID-19
15:24
Спорт
Плющенко опубликовал видео с тренировкой юной фигуристки Парсеговой
15:22
Армия
Путин: Россия располагает самыми современными ядерными вооружениями
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Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас

Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
Кадр из фильма «Турист»  / 

Российская миссия в Центральноафриканской Республике пришла на помощь населению, которое оказалось брошено на произвол судьбы западными империалистами, и помогла восстановить государственность в стране. Работа в ЦАР потребовала от российских специалистов храбрости и патриотизма, именно этому посвящен фильм «Турист». Картина демонстрирует широкой аудитории огромную позитивную роль, которую играют россияне в ЦАР, заявил ФАН директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Турист» — первый художественных фильм о ЦАР, вышедший на языке санго. Производством картины занимались как российские, так и центральноафриканские специалисты, а к съемкам было привлечено более 700 актеров из ЦАР. Премьера картины состоялась 19 мая в России и африканской стране.

Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
Кадр из фильма «Турист»  / 

По словам Маркова, «Турист» — это не просто картина о далекой и загадочной стране. Это реальная история российской современной миссии в ЦАР.

«Российские военные специалисты оказывают поддержку государственности, которая оказалась брошена на произвол судьбы Францией, курировавшей страну до этого. С одной стороны, фильм о миссии российских специалистов, но с другой — это картина о событиях в Центральноафриканской Республике и огромной позитивной роли, которую играют там российские военные специалисты, помогая защищать государственность молодой республики. Освещать эти события в фильмах — правильная, хорошая идея», — уверен Марков.

Российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе официальных властей страны и по разрешению Совбеза ООН. Они готовят вооруженные силы, полицию и жандармерию ЦАР защищать свою страну. С 2018 по 2020 год российские специалисты обучили военному делу более четырех тысяч центральноафриканских сотрудников силовых структур. Это позволило национальной армии разгромить бандформирования и восстановить в стране долгожданный порядок и законность.

россия турист марков цар
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