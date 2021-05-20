Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа

Москва, 20 мая. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ после реформирования стал работать хуже, рассказали представители банков.

По их словам, в последние месяцы резко снизилось количество и качество рассылаемых ФинЦЕРТом материалов. Если в 2020 году ежедневно было две и больше рассылок, то теперь в день приходит лишь один бюллетень, а с марта — два или три в неделю, пишет «Коммерсантъ».

Банкиры также жалуются и на качество информации. Например, как они отмечают, в рассылках стало меньше данных об атаках на кредитные организации и мошеннических схемах.

Глава НБКИ Александр Викулин ранее сообщил о сокращении количества выданных потребкредитов в России по итогам апреля. Он уточнил, что за прошлый месяц российские банки выдали 1,2 млн таких ссуд.