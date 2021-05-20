Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате

Варшава, 20 мая. Лайнер Boeing 737-86X подал сигнал о захвате. Воздушное судно принадлежит Военно-воздушным силам Польши.

Диспетчер получил от пилота код 7500, означающий, что «самолет захвачен». Установлено, что лайнер пролетел над Польшей, рядом с границей Чехии.

Предположительно, на борту пассажирского лайнера могут находиться представители польского военного командования. Другие детали происшествия пока неизвестны.

Поисково-спасательный вертолет ранее направили для проверки информации о срабатывании радиомаяка неустановленного воздушного судна в Красноярском крае. Сигнал зафиксировали на территории, где бушевали лесные пожары, сообщал ФАН.