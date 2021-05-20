Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»

Москва, 20 мая. «Почта России» может стать площадкой для приобретения вина. Первые пробы продаж алкогольной продукции предположительно начнутся летом.

Реализация винной продукции будет проведена в качестве эксперимента через подразделения «Почты России» на территории столицы, а также Мордовии. Отмечается, что если тестирование пройдет удачно, то к 2025 году дальнейший оборот вина через организацию может составить 100 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением о проведении пробных поставок отечественного вина напрямую от заводов-производителей до конечных клиентов. Площадкой для совершения сделок была назначена «Почта России».

Примечательно, что практика реализации спиртной продукции через почтовые отделения не нова — среди стран, где операторы открыто продают алкоголь, числятся Австрия и Франция. Помимо этого, международный оператор DHL также продает алкоголь.

Вопрос регулирования оборота алкогольной продукции в стране недавно был затронут экспертами в ходе конференции ФАН и медиацентра «Патриот», тема которой относилась к запрету продажи спиртных напитков в выходные и праздничные дни.