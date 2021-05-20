В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе

Москва, 20 мая. Обострение обстановки на востоке Украины стало свидетельством готовности Киева использовать свои вооруженные силы для силового подавления ДНР и ЛНР.

Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Андрей Руденко. Он отметил, что в ходе недавней эскалации конфликта в Донбассе намерение официальных представителей Киева использовать Вооруженные силы Украины в качестве главного инструмента для урегулирования внутреннего конфликта в стране проявилось вполне очевидно.

Ранее Борис Грызлов, полпред России в Трехсторонней контактной группе, заявил о блокировании ее работы представителями украинской стороны.