Санкт-Петербург, 20 мая. Вячеслав Тисленко в ходе пресс-конференции в медиацентре «Патриот», рассказал, что мешает развитию кикбоксинга в Ленинградской области.

Президент Федерации кикбоксинга Ленинградской области Вячеслав Тисленко 20 мая принял участие в пресс-конференции в петербургском медиацентре «Патриот». В ходе мероприятия он отметил, что зародившийся в 60-х годах прошлого века вид спортивных единоборств нуждается в популяризации.

Тисленко подчеркнул, что соревнований по кикбоксингу в Ленинградской области пока недостаточно. Он привел в пример принявшего участие в пресс-конференции Сергея Трубникова, который занимается организацией турниров ProK-1. Для развития кикбоксинга в Ленинградской области нужно задействовать больше заинтересованных в этом людей, отметил Тисленко.

Ранее ФАН писал о пресс-конференции в медиацентре «Патриот». В мероприятии поучаствовали организаторы турниров, спортсмены и приглашенные гости.