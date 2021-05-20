Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны

Хельсинки, 20 мая. Вторая мировая война началась задолго до 1939 года. Это произошло в 1933, когда нацистский лидер Адольф Гитлер пришел к власти, считает финский политолог Йохан Бекман.

Всем известная трагедия XX века не произошла бы, если бы Гитлер был убит раньше. Ведь именно он является главным виновником произошедшего, подчеркнул эксперт в беседе с журналистами российских СМИ. Кроме того, лидера нацистов поддерживали страны-союзники. Он не мог появиться из ниоткуда и действовать абсолютно самостоятельно, отметил Бекман. По словам политолога, проект Адольфа Гитлера был безумен и не мог одержать победу.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал Вторую мировую войну «чужой». Он уточнил, что страна не участвовала в ней и победа над нацизмом «не принесла республике освобождения».