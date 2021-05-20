Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
Все новости
20 мая 12:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
Все новости

Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире

Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
flickr.com  /  Фото Москвы Moscow-Live.ru

Владимир, 20 мая. Вечеринка у друзей закончилась убийством. Обвиняемый зашел в гости к соседке и разозлился из-за беспорядка. Хозяйка погибла от удара битой.

Фигурантом уголовного дела стал 36-летний житель Александровского района. Его обвинили в убийстве знакомой.

По данным правоохранителей, мужчина пришел в гости к соседке своих друзей, у которых он пил алкоголь. Зайдя в квартиру, он обратил внимание на то, что женщина была пьяна. Его это разозлило, и он сказал ей навести порядок, пригрозив жесткими мерами.

Вернувшись, мужчина увидел, что вещи так и остались лежать не на своих местах. В ярости гость схватился за биту и ударил ею хозяйку дома по голове. Потом он решил скрыть следы преступления и выбросил завернутый в ковер труп в один из карьеров Александровского района, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Местные жители обнаружили тело на следующий день и сообщили о преступлении. Обвиняемый сознался в содеянном. Он заключен под стражу.

уголовное дело пьяная убил
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 72947 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 60262 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 43424 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 39748 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 37193 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Все новости / Происшествия / Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
Рейтинг@Mail.ru