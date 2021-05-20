Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире

Владимир, 20 мая. Вечеринка у друзей закончилась убийством. Обвиняемый зашел в гости к соседке и разозлился из-за беспорядка. Хозяйка погибла от удара битой.

Фигурантом уголовного дела стал 36-летний житель Александровского района. Его обвинили в убийстве знакомой.

По данным правоохранителей, мужчина пришел в гости к соседке своих друзей, у которых он пил алкоголь. Зайдя в квартиру, он обратил внимание на то, что женщина была пьяна. Его это разозлило, и он сказал ей навести порядок, пригрозив жесткими мерами.

Вернувшись, мужчина увидел, что вещи так и остались лежать не на своих местах. В ярости гость схватился за биту и ударил ею хозяйку дома по голове. Потом он решил скрыть следы преступления и выбросил завернутый в ковер труп в один из карьеров Александровского района, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Местные жители обнаружили тело на следующий день и сообщили о преступлении. Обвиняемый сознался в содеянном. Он заключен под стражу.