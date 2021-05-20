NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке

Вашингтон, 20 мая. Американский стелс-истребитель F-35 вскоре столкнется с жестким конкурентом в лице российского Су-57 на международном оружейном рынке, уверены эксперты из США.

Россия объявила о создании экспортной модификации истребителя пятого поколения Су-57, которая станет второй подобной крылатой машиной после американского F-35, доступной для приобретения другими странами, отметил военный эксперт Питер Сучиу в своей публикации на портале The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его мнению, самолет из РФ составит жесткую конкуренцию детищу инженеров из США, нанеся сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке.

«Если говорить о Су-57, то этот самолет вызывает высокий интерес во многих странах, поскольку обладает уникальными боевыми и летными характеристиками», — приводит аналитик заявление директора российской госкорпорации «Ростех» по международному сотрудничеству и региональной политике Виктора Кладова.

Российский Су-57 является многоцелевым боевым самолетом пятого поколения, предназначенным для уничтожения любых воздушных, наземных и морских целей, напомнил Сучиу. Он уточнил, что крылатая машина сочетает в себе функционал истребителя и штурмовика. Эксперт также обратил внимание и на скоростные и стелс-возможности Су-57.

Ранее бельгийские специалисты призвали страны Евросоюза обратить пристальное внимание на российский истребитель Су-57, который может стать отличным вариантом для замены весьма неудачного американского F-35.