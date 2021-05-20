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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:54
Шоу-бизнес
Успенская пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандала с мужем
12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
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NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке

Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
twitter.com  /  @mod_russia

Вашингтон, 20 мая. Американский стелс-истребитель F-35 вскоре столкнется с жестким конкурентом в лице российского Су-57 на международном оружейном рынке, уверены эксперты из США.

Россия объявила о создании экспортной модификации истребителя пятого поколения Су-57, которая станет второй подобной крылатой машиной после американского F-35, доступной для приобретения другими странами, отметил военный эксперт Питер Сучиу в своей публикации на портале The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его мнению, самолет из РФ составит жесткую конкуренцию детищу инженеров из США, нанеся сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке.

«Если говорить о Су-57, то этот самолет вызывает высокий интерес во многих странах, поскольку обладает уникальными боевыми и летными характеристиками», — приводит аналитик заявление директора российской госкорпорации «Ростех» по международному сотрудничеству и региональной политике Виктора Кладова.

Российский Су-57 является многоцелевым боевым самолетом пятого поколения, предназначенным для уничтожения любых воздушных, наземных и морских целей, напомнил Сучиу. Он уточнил, что крылатая машина сочетает в себе функционал истребителя и штурмовика. Эксперт также обратил внимание и на скоростные и стелс-возможности Су-57.

Ранее бельгийские специалисты призвали страны Евросоюза обратить пристальное внимание на российский истребитель Су-57, который может стать отличным вариантом для замены весьма неудачного американского F-35.

россия сша истребитель экспорт f-35 су-57 the national interest сучиу
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Все новости / Армия / NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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