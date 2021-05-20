Санкт-Петербург, 20 мая. В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», посвященной развитию кикбоксинга в России, девятикратный чемпион мира по этому виду спорта Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх.

«На ближайшей Олимпиаде уже внесли кикбоксинг как показательный вид спорта. Надеемся, она состоится и кикбоксинг войдет в олимпийскую семью. Сейчас был чемпионат России, где определилась сборная команда, которая будет представлять Россию на чемпионате мира. Будем надеяться, что как всегда российские спортсмены займут первые места и первое командное место. Россия — уже давно лидер таких видов спорта, поэтому нас не берут в олимпийскую семью. Думают, что россияне займут много командных мест и выйдут в лидеры», — пояснил собеседник агентства.

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«28 мая пройдет второй турнир в спортивном комплексе Nova Arena, [там будет] порядка 10-15 пар в разных весовых категориях. В основном все уже приближены к профессионалам. Дадим возможность всем показать себя. Цель этого турнира — привлечь как больше внимания к кикбоксингу как к профессиональному виду спорта», — добавил Алишер Таджибаев.

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