Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главами МИД Финляндии, Канады и Норвегии

Москва, 20 мая. Глава МИД России Сергей Лавров встретится со своими коллегами из Финляндии, Канады и Норвегии на полях министерского заседания Арктического совета в Рейкьявике.

По словам официального представителя дипломатического ведомства РФ Марии Захаровой, Лавров проведет переговоры с руководителями МИД Финляндии, Канады и Норвегии — Пеккой Хаависто, Марком Гарно и Ине Эриксен Серейде соответственно.

Плюс ко всему Сергей Лавров встретится с руководством Исландии, включая министра иностранных дел страны Гудлейгура Тора Тордарсона, сообщила Захарова в эфире YouTube-канала.

Пресс-секретарь МИД России также рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и главы Госдепа США.