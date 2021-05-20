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Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
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В России выросли доходы от продажи нефти и газа

Экономика
В России выросли доходы от продажи нефти и газа
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 мая. Рост доходов в нефтегазовом секторе Российской Федерации вышел на уровень, демонстрируемый до начала пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что нефтедобыча отстает на 10% от темпов 2020 года, а уровень экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 20% в промежутке с января по апрель текущего года, доходность бюджета по нефти и газу вышла на докризисные показатели в соответствии с данными Минфина РФ.

Эксперты считают, что в основе улучшения статистики лежит несколько факторов. Одним из них является удешевление национальной валюты, так как с ноября прошлого года по май нынешнего года нефть марки Brent снизилась в цене в два раза, а рублю удалось выиграть у американского доллара 10%.

Опустошение ПХГ на территории Европы в связи с аномальным похолоданием спровоцировало рост цен на рынке газа, что также принесло дополнительные средства в бюджет. Тем не менее, апрельские показатели бюджета продемонстрировали дефицитность в 81 млрд рублей. Аналитики называют падение доли доходов и повышение расходов причинами ухода из профицита.

Уменьшение объемов сырьевых резервов на территории Российской Федерации может отрицательно сказаться на экономической деятельности государства, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

минфин рф федеральный бюджет нефтегазовые доходы
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