В России выросли доходы от продажи нефти и газа

Москва, 20 мая. Рост доходов в нефтегазовом секторе Российской Федерации вышел на уровень, демонстрируемый до начала пандемии коронавируса.

Несмотря на то, что нефтедобыча отстает на 10% от темпов 2020 года, а уровень экспорта в страны дальнего зарубежья снизился на 20% в промежутке с января по апрель текущего года, доходность бюджета по нефти и газу вышла на докризисные показатели в соответствии с данными Минфина РФ.

Эксперты считают, что в основе улучшения статистики лежит несколько факторов. Одним из них является удешевление национальной валюты, так как с ноября прошлого года по май нынешнего года нефть марки Brent снизилась в цене в два раза, а рублю удалось выиграть у американского доллара 10%.

Опустошение ПХГ на территории Европы в связи с аномальным похолоданием спровоцировало рост цен на рынке газа, что также принесло дополнительные средства в бюджет. Тем не менее, апрельские показатели бюджета продемонстрировали дефицитность в 81 млрд рублей. Аналитики называют падение доли доходов и повышение расходов причинами ухода из профицита.

Уменьшение объемов сырьевых резервов на территории Российской Федерации может отрицательно сказаться на экономической деятельности государства, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.