Аналитики оценили ситуацию со стоимостью строительства загородного жилья в РФ

Москва, 20 мая. Повышение стоимости материалов отразилось на подорожании загородного строительства. Аналитики сравнили цены поставщиков и подрядчиков по состоянию на 1 мая 2020-го и 2021 года.

Для проведения соотношения учитывались расходы на реализацию типовой коробки одноэтажной недвижимости площадью 126 квадратных метров. Значение увеличилось на 25,78%. Среди дополнительных затрат наиболее значительным повышением стала установка канализационных сетей, стоимость которой выросла на 70%. Внедрение кровельной системы подорожало на 46,5%, монтаж окон и дверей — на 37,3%, стяжка — на 18,4%, передает РБК.

Монтажные работы стали дороже на 19,4%. Черновая отделка прибавила 13%, а чистовая (поклейка обоев, настил полов и укладка плитки) — на 18,2%. Стоимость услуг ландшафтных дизайнеров также выросла по сравнению с маем прошлого года. Она стала дороже на 25%, а сопутствующие работы подорожали на 23%.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее сообщил, что правительство планирует пересмотреть расценки на заработные платы и стоимость материалов в строительной отрасли.