Директор ЕДДС Абазы прокомментировал ситуацию с подтоплением в городе

Абакан, 20 мая. В хакасском городе Абаза введен режим ЧС. Ситуацию с резким подъемом уровня воды прокомментировал директор Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Андрей Мерзляков, сообщил ФАН.

Он отметил, что два фактора повлияли на рост уровня воды в реке. Обильное таяние снега и сильные осадки сыграли свою роль. Мерзляков добавил, что через несколько дней прогнозируется похолодание, что приостановит таяние.

Уровень воды в реке Абакан стремительно повышается. За сутки он вырос почти на метр. Сейчас показатель составляет 5,35 метра. Известно о подтоплении 14 участков и 73 домов. Пока в пунктах временного размещения находятся женщина и ребенок.

Обильное таяние снега привело к паводку в Саратовской области. Вода затопила два моста, сообщал ФАН.