Политолог назвал переговоры Лаврова и Блинкена шагом к улучшению отношений РФ и США

Москва, 20 мая. Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена стали шагом на пути налаживания отношений между странами.

Российский политолог Борис Межуев считает, что встреча прошла в достаточно доброжелательной обстановке. Это определенно шаг к улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном, однако между сторонами еще остались конфликтные точки.

Эксперт подчеркнул, что после встречи Сергей Лавров не дал прямого ответа на вопрос о возможном проведении саммита с участием президентов России и США. Это может означать то, что остались какие-то недоговоренности, передает слова политолога РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее рассказала о реакции журналистов на переговоры Лаврова и Блинкена.