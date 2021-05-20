Режим ЧС введен из-за роста уровня реки Абакан в Хакасии

Абакан, 20 мая. Несколько десятков жилых домов в городе Абаза оказались подтоплены из-за паводков. Спасатели организовали пункт временного размещения граждан.

Уровень воды в реке Абакан продолжает расти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. За последние сутки было зафиксировано повышение на метр.

В настоящее время подтоплено 73 дома и 14 участков в городе Абаза. Люди самостоятельно покидают помещения и перебираются к родственникам. В пункте временного размещения находятся два человека. Вчера днем на территории населенного пункта был объявлен режим ЧС.

В Саратовской области в результате паводка затоплено два моста, сообщал ФАН.