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20 мая 12:53
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12:52
Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
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Режим ЧС введен из-за роста уровня реки Абакан в Хакасии

Происшествия
Режим ЧС введен из-за роста уровня реки Абакан в Хакасии
29.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС России по Архангельской области

Абакан, 20 мая. Несколько десятков жилых домов в городе Абаза оказались подтоплены из-за паводков. Спасатели организовали пункт временного размещения граждан.

Уровень воды в реке Абакан продолжает расти, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. За последние сутки было зафиксировано повышение на метр.

В настоящее время подтоплено 73 дома и 14 участков в городе Абаза. Люди самостоятельно покидают помещения и перебираются к родственникам. В пункте временного размещения находятся два человека. Вчера днем на территории населенного пункта был объявлен режим ЧС.

В Саратовской области в результате паводка затоплено два моста, сообщал ФАН.

абакан хакасия эвакуация паводок
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