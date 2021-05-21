Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе

Случившаяся 11 мая трагедия в казанской гимназии №175 потрясла не только россиян, но и жителей всего мира. К сожалению, подобные истории уже случались. Многие из них находили отражение в культуре стран, где они происходили. ФАН выбрал фильмы, музыкальные произведения, книги, созданные авторами на основе реальных событий, которые совершили юные злоумышленники.

Кино

Монреаль

Долгое время трагедия 1989 года в Монреале в Политехническом университете считалась крупнейшим массовым убийством в Канаде вплоть до 2020 года. Преступление было совершено Марком Лепином на почве ненависти к феминизму. В результате нападения погибли 14 женщин.

«Политех», 2009

Кадр из фильма «Политех» /

Создателем картины выступил режиссер Дени Вильнев. Действия картины разворачиваются в обычный день и повествуют о главных героях — Жане-Франсуа, Валери, Стефани. Ничего не подозревая, они готовятся к урокам. В этот момент в аудиторию заходит студент с оружием, выгоняет всех мужчин и расстреливает студенток.

Валери и Стефани остаются в живых; притворившись мертвыми, они дожидаются помощи. Спустя годы Валери отправит письмо матери покончившего с собой убийцы, где расскажет о своих страхах, боли и насилии, которое ей пришлось пережить.

Колорадо

Печально известная школа «Колумбайн» вошла в историю из-за трагических событий 1999 года. Тогда 20 апреля два ученика Эрик Харрис и Дилан Клиболд совершили вооруженное нападение на учебное заведение, где сами получали образование. В тот день они убили 13 человек (12 учеников и одного учителя), ранения получили 23 человека. Сами налетчики застрелились.

«Боулинг для Колумбины», 2002

Кадр из фильма «Бойлинг для Колумбины» /

Документальная лента режиссера и политического активиста Майкла Мура посвящена проблемам вооруженного насилия в США. Именно трагедия в школе «Колумбайн» послужила толчком для создания картины.

В сюжете фильма режиссер не винит в большом количестве убийств рок-группы, молодежные неформальные сообщества, жестокое кино или видеоигры. Мур считает, что растущее число вооруженных нападений прямо пропорционально гнетущей атмосфере страха среди американцев. Такое положение дел не дает гражданам оценить истинные социальные и политические проблемы, лишь подпитывает ненависть и недоверие друг к другу.

Работа Майкла Мура была удостоена ряда премий — «Оскар», «Независимый дух», «Сезар», специальным призом фильм был отмечен на Каннском фестивале.

«Слон», 2003

Кадр из фильма «Слон» /

Полнометражная картина независимого американского режиссера и сценариста Гаса Ван Сента. Сюжет фильма в общих чертах рассказывает о стрельбе в школе «Колумбайн» и событиях, которые предшествовали трагедии. К работе над картиной Ван Сент в качестве актеров привлек учеников школы своего родного Портленда. Всего за 17 дней материал был полностью отснят. Американский кинокритик Джей Хоберман высоко оценил документальность фильма.

Заглавие картины выбрано не случайно — оно отсылает зрителя к англоязычной идиоме «слон в комнате». Она означает очевидную проблему, которую никто не хочет замечать.

«Класс», 2007

Кадр из фильма «Класс» /

Драма эстонского режиссера Ильмара Раага рассказывает о семи днях жизни главных героев картины — Йозепа Раака (Пярт Уусбург) и Каспара Кордеса (Валло Кирс). Первый регулярно страдает от нападков одноклассников, а второй, не выдержав несправедливости, решает вступиться за изгоя класса. Издевательства с каждым разом становятся все жестче, а ненависть сверстников вскоре сближает парней, они становятся друзьями. Но одноклассники не унимаются и решают выставить товарищей гомосексуалами.

Молодые люди обманом заманивают Йозепа и Каспара на пляж, где, угрожая ножом, пытаются склонить их к оральному сексу друг с другом. Это событие и повлекло за собой страшную расправу. Вооружившись, герои устроили массовый расстрел в школе.

«Апрельские дожди», 2009

Кадр из фильма «Апрельские дожди» /

Американский независимый фильм был создан сценаристом и режиссером Эндрю Робинсоном. Робинсон знает об этой трагедии не понаслышке, в то время он учился в старших классах этой самой школы.

Картина рассказывает об учениках, которым удалось выжить после трагедии в школе «Колумбайн». Истории разные: один потерял любимую девушку, второго провозгласят героем после трагедии, другого обвинят в пособничестве и др.

Москва

Еще одна трагедия, случившаяся по вине старшеклассника, произошла в Москве в школе №263 района Отрадное 3 февраля 2014 года. Это первый инцидент школьной стрельбы в России, в котором погибли люди.

Ученик 10 «А» класса Сергей Гордеев, вооружившись карабином и винтовкой, сначала убил учителя, а потом взял своих одноклассников в заложники. После прибытия правоохранителей, он открыл огонь по ним, застрелив сотрудника охраны и серьезно ранив патрульного. Школьник был арестован, в суде его признали невменяемым и назначили принудительное лечение. По словам Гордеева, своими действиями он хотел лишь доказать, что весь мир вокруг него — выдумка.

«Школьный стрелок», 2016–2021 (постпродакшн)

Кадр из фильма «Школьный стрелок» /

Картина режиссера Екатерины Шатровой создана после печальных событий в московской школе. Фильм так и не был презентован зрителю, с 2016 года по сей день находится на стадии постпродакшна.

Сюжет ленты закручен вокруг отчаявшегося подростка. Погрязнув в своих проблемах, он находит способ «решить» их, устроив вооруженное нападение на учеников школы, в которой учился сам.

Музыка

Российский рэпер Мирон Федоров, более известный в музыкальных кругах как Oxxxymiron, является одним из самых влиятельных хип-хоп исполнителей России.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В девять лет вместе с семьей ему пришлось переехать в Германию. В местной школе отношения с одноклассниками не заладились. Этой теме была посвящена одна из ранних его композиций «Последний звонок». Песня отражает события, которые легли в основу фильма Ильмара Раага «Класс». Клип на песню смонтирован из кадров ленты.

На следующие песни сняты музыкальные клипы с кадрами из фильма «Школьный стрелок»:

«Ложь» группы Animal ДжаZ;

«Космический десант» группы The Matrixx;

«20 лет одиночества» группы Наив;

«Реальность» Дарии Нуки Ставрович;

«Думай» группы F.P.G.;

«Ярость» группы КОRSИКА.

Литература

Самым известным произведением, описывающим события школьной трагедии, стал роман Стивена Кинга «Ярость», написано оно в 1977 году под псевдонимом Ричард Бахман. Эту книгу в разное время находили в пяти случаях — когда вооруженные ученики нападали на учителей или учеников школ.

flickr.com / The USO

По сюжету романа, вооруженный ученик Чарли Декер приходит в школу, убивает двух учителей и захватывает одноклассников в заложники. После этого школьники обсуждают подростковые проблемы, но только один не поддерживает происходящего — Тед. Противника унижают и избивают. После добровольного освобождения заложников нападавшего арестовывают и помещают в психиатрическую лечебницу. Тед также оказывается в больнице с кататоническим ступором.

Каким должно быть наказание для лиц, совершивших столь ужасные преступления, представить сложно. К примеру, многие россияне тут же назвали бы смертную казнь. Однако ее введение в нашей стране противоречит православным корням российского общества и идеям уважения и терпимости. Художник Вячеслав Чеботарь предложил альтернативу самому строгому наказанию.