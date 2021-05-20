Роспотребнадзор перечислил противопоказания для употребления клубники

Москва, 20 мая. Есть клубнику категорически запрещено при наличии на нее аллергии и не рекомендуется при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта, предупредили в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, аллергическая реакция на ягоду является абсолютным противопоказанием для ее употребления, а язвенная болезнь и гастрит — только в период обострения.

«Если обострения нет, то в небольших количествах (150–200 г в день) можно есть клубнику», — говорится в публикации на сайте Роспотребнадзора.

Подходить к употреблению ягоды стоит с осторожностью и связи с тем, что она может негативно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса. Клубника натощак может раздражать желудок, поэтому есть ее лучше в качестве десерта, после основного приема пищи. Эта рекомендация не действительна только в том случае, если ягода смешивается с йогуртом, сливками или сметаной.

Клубника в связи с сезоном начинает появляться на прилавках чаще. Агроном Михаил Воробьев рассказал, как выбрать вкусную ягоду.