Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь

Фильм «Турист» о судьбе российского офицера в Центральноафриканской Республике способен не только найти отклик в душе каждого зрителя, но и стать ценным элементом патриотического воспитания молодежи, считает депутат Госдумы Александр Шерин. Захватывающий сюжет и глубокий драматизм картины, основанной на реальных событиях, делают ее не только ярким примером своего жанра, но и раскрывают такие понятия, как любовь к Родине и долг защитника.

«Про нашу армию, офицеров и международное сотрудничество должно быть достаточно хороших, качественных фильмов. Они должны нести определенного рода пропаганду среди подрастающего поколения любви к своей Родине, армии, желанию служить, становиться офицером. Нужно побольше позитивных картин, где образ офицера, образ защитника Отечества показан позитивно», — заявил Шерин в комментарии ФАН.

Кадр из фильма «Турист» /

Главный герой фильма — российский офицер с позывным «Турист» — прибыл в ЦАР обучать национальную армию (FACA) основам тактики. Однако он оказался в центре попытки госпереворота, которую предпринял экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе при поддержке конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Турист» — первый художественный фильм о ЦАР, вышедший на языке санго. Над картиной бок об бок работали российские и центральноафриканские специалисты, а к съемкам были привлечены около 700 местных актеров.

Накануне фильм показали в Банги на большом экране стадиона, бесплатные показы будут идти до 20 мая. После премьерного показа в столице ЦАР состоялся грандиозный салют.

Напомним, российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе официальных властей страны и по разрешению Совбеза ООН. Они занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. Это позволило национальной армии ЦАР разгромить бандформирования и взять всю территорию страны под контроль.