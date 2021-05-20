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Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
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Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь

Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
Кадр из фильма «Турист»  / 

Фильм «Турист» о судьбе российского офицера в Центральноафриканской Республике способен не только найти отклик в душе каждого зрителя, но и стать ценным элементом патриотического воспитания молодежи, считает депутат Госдумы Александр Шерин. Захватывающий сюжет и глубокий драматизм картины, основанной на реальных событиях, делают ее не только ярким примером своего жанра, но и раскрывают такие понятия, как любовь к Родине и долг защитника.

«Про нашу армию, офицеров и международное сотрудничество должно быть достаточно хороших, качественных фильмов. Они должны нести определенного рода пропаганду среди подрастающего поколения любви к своей Родине, армии, желанию служить, становиться офицером. Нужно побольше позитивных картин, где образ офицера, образ защитника Отечества показан позитивно», — заявил Шерин в комментарии ФАН.

Любовь к Родине и долг защитника: чему фильм «Турист» научит молодежь
Кадр из фильма «Турист»  / 

Главный герой фильма — российский офицер с позывным «Турист» — прибыл в ЦАР обучать национальную армию (FACA) основам тактики. Однако он оказался в центре попытки госпереворота, которую предпринял экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе при поддержке конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

«Турист» — первый художественный фильм о ЦАР, вышедший на языке санго. Над картиной бок об бок работали российские и центральноафриканские специалисты, а к съемкам были привлечены около 700 местных актеров. 

Накануне фильм показали в Банги на большом экране стадиона, бесплатные показы будут идти до 20 мая. После премьерного показа в столице ЦАР состоялся грандиозный салют.

Напомним, российские инструкторы находятся в ЦАР по просьбе официальных властей страны и по разрешению Совбеза ООН. Они занимаются подготовкой вооруженных сил, полиции и жандармерии. Это позволило национальной армии ЦАР разгромить бандформирования и взять всю территорию страны под контроль.

россия турист цар шерин
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