Демократы потребовали от Байдена призвать Израиль и Палестину к прекращению огня

Вашингтон, 20 мая. Две трети членов Демократической партии США направили письмо президента Джозефу Байдену, в котором потребовали вмешаться в конфликт в секторе Газа и попросить стороны прекратить огонь. Обращение подписали 138 законодателей, об этом сообщает The Huffington Post.

The lawmakers join a growing list asking him to pressure the Israelis and Palestinians to halt attacks. https://t.co/WjgaKP0yGr — HuffPost (@HuffPost) May 20, 2021

Демократы в письме призвали американского президента «оказать давление на обе стороны» конфликта и договорится о прекращении огня.

«Разворачивается человеческая трагедия невообразимых масштабов. Слишком много людей уже погибло. Еще больше людей погибнет, если Америка не будет действовать так, как требует это насилие. Проблемы, лежащие в основе израильско-палестинского конфликта, были отложены слишком надолго, и они также требуют внимания, но на первом месте стоит задача по прекращению огня», — говорится в документе.

Сам Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил, что ждет существенной деэскалации напряженности между Израилем и Палестиной.

19 мая член Палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Рашида Тлаиб призвала американского президента Джозефа Байдена прекратить поддержку армии Израиля.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась 10 мая. Военные сообщили, что со стороны сектора Газа было выпущено около трех тысяч ракет. В ответ были нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате происшествия погибли десять граждан, еще 50 получили травмы. В Палестине насчитывается 218 жертв, среди которых 58 — дети.