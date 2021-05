Демократы потребовали от Байдена призвать Израиль и Палестину к прекращению огня

Вашингтон, 20 мая. Две трети членов Демократической партии США направили письмо президента Джозефу Байдену, в котором потребовали вмешаться в конфликт в секторе Газа и попросить стороны прекратить огонь. Обращение подписали 138 законодателей, об этом сообщает The Huffington Post.

The lawmakers join a growing list asking him to pressure the Israelis and Palestinians to halt attacks. https://t.co/WjgaKP0yGr