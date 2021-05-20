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Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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Демократы потребовали от Байдена призвать Израиль и Палестину к прекращению огня

США
Демократы потребовали от Байдена призвать Израиль и Палестину к прекращению огня
wikipedia.org  /  Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

Вашингтон, 20 мая. Две трети членов Демократической партии США направили письмо президента Джозефу Байдену, в котором потребовали вмешаться в конфликт в секторе Газа и попросить стороны прекратить огонь. Обращение подписали 138 законодателей, об этом сообщает The Huffington Post.

Демократы в письме призвали американского президента «оказать давление на обе стороны» конфликта и договорится о прекращении огня.

«Разворачивается человеческая трагедия невообразимых масштабов. Слишком много людей уже погибло. Еще больше людей погибнет, если Америка не будет действовать так, как требует это насилие. Проблемы, лежащие в основе израильско-палестинского конфликта, были отложены слишком надолго, и они также требуют внимания, но на первом месте стоит задача по прекращению огня», — говорится в документе.

Сам Байден в телефонном разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявил, что ждет существенной деэскалации напряженности между Израилем и Палестиной.

19 мая член Палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Рашида Тлаиб призвала американского президента Джозефа Байдена прекратить поддержку армии Израиля.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась 10 мая. Военные сообщили, что со стороны сектора Газа было выпущено около трех тысяч ракет. В ответ были нанесены сотни ударов по объектам ХАМАС. В результате происшествия погибли десять граждан, еще 50 получили травмы. В Палестине насчитывается 218 жертв, среди которых 58 — дети.

 

сша израиль байден палестина
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