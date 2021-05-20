Движение информации между нейронами оказалось двусторонним

Москва, 20 мая. Передача сигналов между нейронами оказалась двусторонней. Выяснилось, что постсинаптическая клетка способна оказывать влияние на пресинаптическую.

Информация может двигаться от одного нейрона к другому в обратном направлении, согласно результатам научной работы нейрофизиологов. Ученые исследовали нервные пути гиппокампа, который играет важную роль в работе навигации, эмоций и механизма памяти. Клетки этой парной структуры иннервируются моховидными волокнами, пишет Nature Communications.

Единичные сигналы посылали по аксону моховидного волокна с помощью экспериментальной установки, которая позволила регистрировать возбуждение на дендритах пирамидальных нейронов. Выяснилось, не только аксон влияет на поведение дендрита, но и наоборот, рассказал один из авторов научной работы Питер Йонас.

Российские специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН изобрели способ восстановления поврежденных нервов, которые отвечают за передачу сигналов между клетками.