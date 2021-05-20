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Шоу-бизнес
Певец Валерий Меладзе назвал современный шоу-бизнес «клубком целующихся змей»
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
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Движение информации между нейронами оказалось двусторонним

Наука
Движение информации между нейронами оказалось двусторонним
pixabay.com

Москва, 20 мая. Передача сигналов между нейронами оказалась двусторонней. Выяснилось, что постсинаптическая клетка способна оказывать влияние на пресинаптическую.

Информация может двигаться от одного нейрона к другому в обратном направлении, согласно результатам научной работы нейрофизиологов. Ученые исследовали нервные пути гиппокампа, который играет важную роль в работе навигации, эмоций и механизма памяти. Клетки этой парной структуры иннервируются моховидными волокнами, пишет Nature Communications.

Единичные сигналы посылали по аксону моховидного волокна с помощью экспериментальной установки, которая позволила регистрировать возбуждение на дендритах пирамидальных нейронов. Выяснилось, не только аксон влияет на поведение дендрита, но и наоборот, рассказал один из авторов научной работы Питер Йонас.

Российские специалисты из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН изобрели способ восстановления поврежденных нервов, которые отвечают за передачу сигналов между клетками.

сигналы нейроны нейрофизиологи
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Все новости / Наука / Движение информации между нейронами оказалось двусторонним
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