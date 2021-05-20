Сдача ЕГЭ с 2022 года станет обязательной

Москва, 20 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 году, скорее всего, станет обязательным для всех выпускников 11-х классов, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

На сегодняшний день сдавать такой экзамен необходимо только тем школьникам, которые планируют продолжить обучение в высших учебных заведениях.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ по математике. — Прим. ФАН) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — сказал Музаев в рамках горячей линии по предстоящей аттестации школьников.

Выпускникам школ, которые не планируют идти в вузы, в этом году предстоит сдать экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ по математике базового уровня отменен, профильный сдают лишь те выпускники, которым он необходим для поступления.