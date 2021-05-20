Производители продуктов получили рекордную прибыль в пандемию

Москва, 20 мая. Производители и ретейлеры в 2020 году увеличили доходы от реализации на 11%, а прибыль от продаж на 20%. Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Плеханова.

По оценке РЭУ, только агропромышленные компании заработали на продуктах дополнительную чистую прибыль в размере не менее 11 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ».

По итогам 2020 года рентабельность активов производителей продуктов в РФ почти вдвое превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности, отметила доцент кафедры экономстатистики РЭУ Ольга Лебединская.

По мнению экспертов, отрасли получили сверхприбыли из-за коронавируса. Это затронуло в том числе производителей сахара и растительного масла, в отношении которых правительство ввело временное госрегулирование цен.

Крупные торговые сети в России не доминируют на рынке, поскольку занимают не выше 25% от его объема. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.