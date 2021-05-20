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Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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Автолюбителям рассказали о транспортном налоге в РФ

Экономика
Автолюбителям рассказали о транспортном налоге в РФ
pixabay.com

Москва, 20 мая. Основы работы системы налогообложения в автомобильной сфере раскрыли специалисты.

Федеральная налоговая служба занимается мониторингом и начислением налогов в транспортной сфере. Каждый год ведомство отправляет соответствующие квитанции владельцам автомобилей. Об этом пишет speedme.

Расчет налога основывается на числе дней, в течение которых автомобиль находился во владении, а его размер определяется мощностью машины и может дополнительно регулироваться местными региональными властями. Налог должен оплачиваться до 1 декабря каждого следующего года.

Транспортный налог на модели, мощность которых не превышает 100 л.с., равняется 2,5 рубля за 1 «силу». На автомобили с мощностью от 100 до 150 л.с. распространяется налог в 3,5 рубля за 1 л.с. Если машина обладает двигателем на 150 или 200 л.с., то ее владельцу придется уплатить 5 рублей за 1 л.с. При мощности мотора в 200-250 л.с. налог составляет 7,5 рубля, а за мощность, превышающую 250 л.с., необходимо отдавать по 15 рублей за одну «лошадиную силу».

Помимо этого, в России действует так называемый налог на роскошь. Его действие распространяется на дорогие экземпляры, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Также в ряде регионов установлены специальные льготы, снижающие налог при использовании электрокаров или машин на газу. Полностью уйти от уплаты налога возможно в некоторых случаях.

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