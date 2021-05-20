Автолюбителям рассказали о транспортном налоге в РФ

Москва, 20 мая. Основы работы системы налогообложения в автомобильной сфере раскрыли специалисты.

Федеральная налоговая служба занимается мониторингом и начислением налогов в транспортной сфере. Каждый год ведомство отправляет соответствующие квитанции владельцам автомобилей. Об этом пишет speedme.

Расчет налога основывается на числе дней, в течение которых автомобиль находился во владении, а его размер определяется мощностью машины и может дополнительно регулироваться местными региональными властями. Налог должен оплачиваться до 1 декабря каждого следующего года.

Транспортный налог на модели, мощность которых не превышает 100 л.с., равняется 2,5 рубля за 1 «силу». На автомобили с мощностью от 100 до 150 л.с. распространяется налог в 3,5 рубля за 1 л.с. Если машина обладает двигателем на 150 или 200 л.с., то ее владельцу придется уплатить 5 рублей за 1 л.с. При мощности мотора в 200-250 л.с. налог составляет 7,5 рубля, а за мощность, превышающую 250 л.с., необходимо отдавать по 15 рублей за одну «лошадиную силу».

Помимо этого, в России действует так называемый налог на роскошь. Его действие распространяется на дорогие экземпляры, стоимость которых превышает 3 млн рублей. Также в ряде регионов установлены специальные льготы, снижающие налог при использовании электрокаров или машин на газу. Полностью уйти от уплаты налога возможно в некоторых случаях.