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Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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Разгневанные китайцы пообещали уничтожить «теневую» армию США

Армия
Разгневанные китайцы пообещали уничтожить «теневую» армию США
flickr.com  /  @The U.S. Army

Пекин, 20 мая. Американские «тайные» войска являются главным источником бед и беспорядков по всему миру, считают пользователи китайского сегмента Сети.

Информация о том, что Вашингтон обладает «теневой» армией, бойцы которой тайно действуют на территории самих США и в других странах, была опубликована журналистами американского издания Newsweek. По их словам, эти скрытные войска насчитывают 60 000 человек, среди которых имеются и те, кто действует в Сети, занимаясь, в частности, кибершпионажем.

Разгневанные жители Китая весьма жестко ответили на эту публикацию, подчеркнув, что различные хакерские атаки могут быть делом рук той самой «теневой» армии США. Они также добавили, что именно эти секретные войска и являются источником хаоса во многих странах.

«Вот источник всех беспорядков и бедствий мира», — заявил один из пользователей Сети.

Некоторые комментаторы обратили внимание на то, что Соединенные Штаты хотят контролировать весь мир. Тем не менее, по мнению китайцев, эта задача неимоверно сложна, и даже Вашингтону не под силу реализация подобных амбиций.

«Говорите вы об этом или нет, все одно и то же: контроль и мониторинг за всем миром, постоянно вносите хаос и раздор в мировые дела, дурачите другие страны! Не делаете ничего хорошего, только выпендриваетесь!» — высказался житель Китая.

«Соединенные Штаты так хотят надежно контролировать весь мир, но это им совершенно не по зубам», — поддержал его другой пользователь.

Один из комментаторов отметил, что КНР хочет раз и навсегда покончить с «самой сильной» американской армией, пообещав уничтожить ее. Однако нашлись и те, кто со скепсисом отнесся к публикации Newsweek, назвав подобные статьи обычной шпиономанией и напомнив о том, что американским СМИ лучше не доверять.

«Сильнейшая американская армия. Мы хотим уничтожить ее», — подчеркнул один из китайцев.

«Эти американские СМИ — разве им можно верить? Есть столько СМИ, которые раздувают всякий вздор и мелют чепуху», — напомнил другой пользователь китайского сегмента Сети.

Ранее военный эксперт Александр Перенджиев объяснил, зачем Соединенные Штаты распространяют подобные публикации о «тайных войсках» на самом деле.

сша китай тайная армия теневые войска
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