Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы

Лондон, 20 мая. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы. Пресса заметила, что члены королевской семьи публично не поздравляли супругов.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Их свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Супруги получили публичные поздравления от друзей и поклонников, но от родственников из Великобритании — нет. На официальных страницах членов королевской семьи не появилось ни единого упоминания о важной дате для принца и его возлюбленной.

В аккаунтах принца Уильям и Кейт Миддлтон также только повседневные сообщения. Они показали поездку герцогини Кембриджской в музей Виктории и Альберта.

Чарльз и его супруга Камилла весь день демонстрировали кадры своего визита в Северную Ирландию. И тоже не высказали ни единого слова в адрес принца Гарри и Меган Маркл. Не обмолвились о годовщине и в официальном аккаунте в Twitter королевской семьи.

Британские журналисты предположили, что публичное игнорирование годовщины свадьбы связано с расколом семьи, который начался еще несколько лет назад. Но в последнее время отношения между принцем Гарри, Меган Маркл и оставшимися в Лондоне членами королевской семьи весьма обострились. Подлило масла в огонь недавнее интервью Опре Уинфри уехавших в Штаты супругов.