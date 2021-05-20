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«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы

Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 20 мая. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы. Пресса заметила, что члены королевской семьи публично не поздравляли супругов.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 года. Их свадьба состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Супруги получили публичные поздравления от друзей и поклонников, но от родственников из Великобритании — нет. На официальных страницах членов королевской семьи не появилось ни единого упоминания о важной дате для принца и его возлюбленной.

В аккаунтах принца Уильям и Кейт Миддлтон также только повседневные сообщения. Они показали поездку герцогини Кембриджской в музей Виктории и Альберта.

Чарльз и его супруга Камилла весь день демонстрировали кадры своего визита в Северную Ирландию. И тоже не высказали ни единого слова в адрес принца Гарри и Меган Маркл. Не обмолвились о годовщине и в официальном аккаунте в Twitter королевской семьи.

Британские журналисты предположили, что публичное игнорирование годовщины свадьбы связано с расколом семьи, который начался еще несколько лет назад. Но в последнее время отношения между принцем Гарри, Меган Маркл и оставшимися в Лондоне членами королевской семьи весьма обострились. Подлило масла в огонь недавнее интервью Опре Уинфри уехавших в Штаты супругов.

годовщина меган маркл гарри
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Все новости / Шоу-бизнес / Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы
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