Педофил пытался похитить 11-летнюю девочку с автобусной остановки в США

Таллахасси, 20 мая. Жуткий инцидент произошел в американском штате Флорида. Девочка смогла спастись только благодаря активному сопротивлению.

Злоумышленник рано утром 18 мая подъехал на Dodge Journey к 11-летней школьнице, стоявшей на остановке, и попытался ее похитить, сообщается на странице офиса шерифа округа в Facebook. Девочка оказала насильнику сопротивление и смогла вырваться. Сайт 360tv.ru опубликовал видеозапись с нападением.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого педофила в день похищения, сообщает The Hill. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина. Выяснилось, что преступник на протяжении двух недель выслеживал свою 11-летнюю жертву и ждал подходящего для нападения момента. Его обвиняют в попытке похищения ребенка в возрасте до 13 лет и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Педофил-наркоман из Ростовской области получил 9 лет колонии за растление двух несовершеннолетних падчериц, писал ФАН.