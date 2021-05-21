Криптодепутат Руслан Захаркин объяснил, что произошло с биткоином

Накануне криптовалютный мир ошарашила новость о резком падении курса биткоина. Электронный актив с начала торговой сессии подешевел более чем на 30%. Неужели финансовый пузырь лопнул? Криптоблогер Руслан Захаркин объяснил ФАН, что произошло с биткоином и каковы последствия такого падения.

По словам эксперта, 19 мая можно считать поистине историческим событием. Произошел так называемый «медвежий тренд», когда рынок криптовалют резко разворачивается и начинает падение в бездну.

Что делать: паниковать и плакать или включать голову и зарабатывать?

Еще буквально месяц назад курс биткоина превышал 64 тыс. долларов, неделю назад Ethereum (вторая по капитализации криптовалюта в мире) превысила 4,3 тыс. долларов. Однако 19 мая биткоин упал до 30 тыс. долларов, а Ethereum (ETH) — до 1,8 тыс. долларов.

Как говорит криптоблогер, оснований для паники нет. У рынка есть свойство развиваться, и делает он это волнообразно, каждый раз проходя одни и те же циклы: оживление, рост, пик, стагнация, падение, депрессия, далее снова оживление и так далее.

«Биткоин уже достиг почти 65 тыс. долларов в середине апреля 2021 года, и это был его исторический максимум и исторический пик (именно сейчас). Зона поддержки была очень хорошей, но никто не отменял зону коррекции (желание многих игроков зафиксировать прибыль). Результат — жесткое падение», — отмечает Захаркин.

Почему самая популярная криптовалюта в мире резко упала в цене?

pixabay.com / mohamed_hassan

Ничего не происходит просто так. Последним событиям, по мнению собеседника Федерального агентства новостей, также способствовал ряд причин.

Китай: запрет для бизнеса и госорганов работать с криптовалютой, что повлияло на панику как внутри Поднебесной, так и за ее пределами. ⠀ Предприниматель Илон Маск (по мнению Захаркина, Маск — создатель биткоина): планирует ввести экологичный майнинг, нынешняя ситуация в сфере криптовалют просто невыгодна. Блогер убежден, что компания Tesla и лично Маск причастны к падению электронной валюты. Миллиардер закупил биткоины по низкой цене и стал еще богаче. Бытует мнение, что он теневой триллионер.⠀ СМИ и блогосфера: роспуск слухов о «пузыре», который вот-вот лопнет. «Хомяки»: люди, которые могут адекватно оценить ситуацию и резко начинают продавать ценный актив при любом колебании рынка ввиду своего страха и нежелания держать длительный срок криптовалюту.

По словам эксперта, в тандеме все указанные выше причины запустили цепную реакцию, что и привело к обвалу на крипторынке.

Дальнейшее развитие событий⠀

По мнению Руслана Захаркина, примерно в течение двух недель «биржевой шок» сойдет на нет. В то же время блогер не советует расслабляться, так как ситуацию стабильной назвать нельзя. Но строить планы на будущее никто не запрещал. По мнению эксперта, рано или поздно биткоин поднимется в цене до 100 тыс., а ETH — 5000–7000 долларов. И это не предел.

«Криптовалюта нужна нашей стране. Уровень финансовой грамотности населения будет явно выше и пойдет на пользу как отдельно взятой личности, так и государству в целом. Если люди станут богатыми и успешными, поднимется экономика России (рост ВВП и индекс счастья). Это лучшее решение социально-экономической направленности, которое можно внедрить здесь и сейчас», — считает Захаркин.

Для развития криптосферы в стране блогер считает необходимым освободить майнеров и криптовалютчиков от всех налогов на три года, чтобы отрасль могла встать на ноги. Захаркин отмечает, что этот вопрос необходимо рассмотреть на законодательном уровне.

Из личного архива Руслана Захаркина /

«В сентябре 2021 года состоятся выборы в Госдуму ФС, я планирую принять участие в качестве кандидата в депутаты. России нужен представитель в законодательной власти, чтобы все понимали, что с цифровой сферой стоит считаться и развивать ее», — делится планами блогер.

Главные цели, которые преследует Руслан Захаркин, — привлечение иностранного капитала в Россию, создание новых рабочих мест. Блогер также составил четкий план по развитию криптоотрасли до 2030 года. Он планирует лично представить его министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву и президенту РФ Владимиру Путину.

«За девять лет мы поднимем авторитет IT-профессий, привлечем новый капитал и сделаем криптовалюту национальным платежным средством. Как только мы полностью реализуем криптовалюту по всей стране, узнать Россию будет сложно. Верьте в новые технологии, потому что криптовалюта — это наше сегодняшнее будущее», — заключил Захаркин.

Ранее президент РФ обязал федеральных чиновников отчитаться о принадлежащих им биткоинах. Кроме того, чиновникам предстоит рассказать и о других цифровых финансовых активах.