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12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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Тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика» решили испытать в России

Экономика
Тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика» решили испытать в России
kamaz.ru  /  ПАО “КАМАЗ”

Салехард, 20 мая. Испытания тяжелого уникального вездехода КамАЗ-6355 «Арктика» стартуют на Ямале в ближайшие месяцы. Машина создана для суровых погодных условий Крайнего Севера.

Уникальное транспортное средство разрабатывала целая команда инженеров КамАЗа, МГТУ им. Баумана и Московского политехнического университета. Специально для запланированных испытаний сконструированы два прототипа: с тремя и четырьмя парами колес. Оба агрегата построены на прочной шарнирно-сочлененной раме и укомплектованы шестицилиндровым дизельным мотором мощностью 450 лошадиных сил с одноступенчатой системой турбонаддува, передают «Автоновости дня».

Вместе с 12-литровым турбодизелем функционирует гидромеханическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная скорость вездехода составляет 50 км/ч, однако возможности автомобиля позволяют с легкостью преодолевать брод глубиной до 1,8 метра, а также транспортировать до 15–16 тонн груза по болотам, сугробам и тяжелому арктическому бездорожью.

Ранее сообщалось, что премьера новых автомобилей на базе электромобиля «Кама-1» может состояться в 2021 году. Вместе с КамАЗом в проекте участвуют и другие организации.

арктика камаз вездеход
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Все новости / Экономика / Тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика» решили испытать в России
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