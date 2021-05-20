Тяжелый вездеход КамАЗ-6355 «Арктика» решили испытать в России

Салехард, 20 мая. Испытания тяжелого уникального вездехода КамАЗ-6355 «Арктика» стартуют на Ямале в ближайшие месяцы. Машина создана для суровых погодных условий Крайнего Севера.

Уникальное транспортное средство разрабатывала целая команда инженеров КамАЗа, МГТУ им. Баумана и Московского политехнического университета. Специально для запланированных испытаний сконструированы два прототипа: с тремя и четырьмя парами колес. Оба агрегата построены на прочной шарнирно-сочлененной раме и укомплектованы шестицилиндровым дизельным мотором мощностью 450 лошадиных сил с одноступенчатой системой турбонаддува, передают «Автоновости дня».

Вместе с 12-литровым турбодизелем функционирует гидромеханическая шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Максимальная скорость вездехода составляет 50 км/ч, однако возможности автомобиля позволяют с легкостью преодолевать брод глубиной до 1,8 метра, а также транспортировать до 15–16 тонн груза по болотам, сугробам и тяжелому арктическому бездорожью.

Ранее сообщалось, что премьера новых автомобилей на базе электромобиля «Кама-1» может состояться в 2021 году. Вместе с КамАЗом в проекте участвуют и другие организации.