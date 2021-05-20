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12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
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Ракова предложила штрафовать людей, не следящих за своим здоровьем

  /   Обновлено: 20 мая 2021 12:07
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Общество
Ракова предложила штрафовать людей, не следящих за своим здоровьем
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 мая. Материальную ответственность необходимо ввести для людей, систематически не следящих за своим здоровьем. Такое заявление сделала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Безответственное отношение к собственному здоровью может подвергнуть опасности окружающих. Такие люди должны нести финансовую ответственность, выразила мнение Ракова на Московском онкологическом форуме.

Властям необходимо проработать этот вопрос, чтобы не следящие за здоровьем граждане принимали на себя определенные обязательства. Такое нововведение позволит защитить здоровье окружающих, заключала вице-мэр столицы.

москва штраф ракова
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Все новости / Общество / Ракова предложила штрафовать людей, не следящих за своим здоровьем
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