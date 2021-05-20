Ракова предложила штрафовать людей, не следящих за своим здоровьем

Москва, 20 мая. Материальную ответственность необходимо ввести для людей, систематически не следящих за своим здоровьем. Такое заявление сделала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

Безответственное отношение к собственному здоровью может подвергнуть опасности окружающих. Такие люди должны нести финансовую ответственность, выразила мнение Ракова на Московском онкологическом форуме.

Властям необходимо проработать этот вопрос, чтобы не следящие за здоровьем граждане принимали на себя определенные обязательства. Такое нововведение позволит защитить здоровье окружающих, заключала вице-мэр столицы.