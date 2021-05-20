В Венесуэле убили одного из лидеров группировки FARC Хесуса Сатрича

Каракас, 20 мая. В Венесуэле убили одного из лидеров радикальной фракции группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) Сеуксиса Паусиаса Эрнандеса Соларте, известного также как Хесус Сантрич. Предположительно глава боевиков был застрелен колумбийскими военными недалеко от горного хребта Сьерра-де-Периха.

«Мы с большой болью в сердце сообщаем Колумбии и всему миру грустную новость о смерти командира Хесуса Сантрича, члена руководства FARC, в результате засады, организованной Вооруженными силами Колумбии 17 мая», — написано в заявлении группировки.

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За несколько часов до заявления группировки правительство Колумбии также опубликовало информацию о смерти лидера боевиков, сообщив, что он погиб в бою с венесуэльскими военными.

Министр обороны Колумбии Диего Молано написал на своей странице в Twitter, что, согласно данным разведки, 54-летний Сантрич погиб 17 мая вместе с «другими преступниками». При этом он отметил, что информация находится в стадии проверки.

Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias "Santrich" y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales. — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 18, 2021

В феврале 2021 года в социальных сетях распространилось видеообращение Хесуса Сантрича, где он пригрозил убить президента Колумбии Ивана Дуке.

#PRIMICIA @LaNocheNTN24 #ReapareceSantrich desde Venezuela para amenazar al presidente de Colombia Iván Duque. Según fuentes de inteligencia, las imágenes fueron grabadas el 13 de febrero de este año en territorio venezolano ???????? Todos los detalles en minutos a las 6 pm por @NTN24 pic.twitter.com/HPWXCOXLB0 — La Noche NTN24 (@LaNocheNTN24) February 22, 2021

Сантрич участвовал в мирных переговорах в Гаване между FARC и правительством Колумбии в 2016 году. Позже он вступил в партию, сформированную бывшими повстанцами, и стал депутатом парламента. Однако судебное расследование, начатое против него, поставило под вопрос его подлинную приверженность мирному договору. Хесус вместе с бывшим лидером переговоров от FARC Иваном Маркесом 30 июня 2019 года организовал отдельную боевую фракцию «Вторая Маркеталия». Последние несколько лет они вели бои с армиями Венесуэлы и Колумбии.

История FARC

Группировка «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) была образована в 1964 году и изначально боролась против лишения крестьян земли. Для достижения своих целей повстанцы нередко прибегали к терроризму и похищению людей. К концу 1990-х FARC настолько расширилась, что имела свои подразделения на половине территории Колумбии. В 1982 году президент страны Белисарио Бетанкур начал переговоры о примирении и демилитаризации FARC. В итоге этого удалось добиться только в 2016-м, когда многие боевики были амнистированы и повстанцы стали легальной партией.

Все изменилось в 2018 году с приходом к власти Ивана Дуке, который изначально считал договоренности очень лояльными по отношению к бывшим боевикам. В год своего избрания он изъявил желание изменить шесть из 159 статей договора о примирении c FARC. Это решение возмутило повстанцев, и самые радикальные из них вернулись к вооруженной борьбе.