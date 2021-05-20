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Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
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12:30
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В Венесуэле убили одного из лидеров группировки FARC Хесуса Сатрича

Латинская Америка
В Венесуэле убили одного из лидеров группировки FARC Хесуса Сатрича
Global Look Press  /  © Daniel Garzon Herazo

Каракас, 20 мая. В Венесуэле убили одного из лидеров радикальной фракции группировки «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) Сеуксиса Паусиаса Эрнандеса Соларте, известного также как Хесус Сантрич. Предположительно глава боевиков был застрелен колумбийскими военными недалеко от горного хребта Сьерра-де-Периха.

«Мы с большой болью в сердце сообщаем Колумбии и всему миру грустную новость о смерти командира Хесуса Сантрича, члена руководства FARC, в результате засады, организованной Вооруженными силами Колумбии 17 мая», — написано в заявлении группировки.

Версии разнятся

За несколько часов до заявления группировки правительство Колумбии также опубликовало информацию о смерти лидера боевиков, сообщив, что он погиб в бою с венесуэльскими военными.

Министр обороны Колумбии Диего Молано написал на своей странице в Twitter, что, согласно данным разведки, 54-летний Сантрич погиб 17 мая вместе с «другими преступниками». При этом он отметил, что информация находится в стадии проверки.

В феврале 2021 года в социальных сетях распространилось видеообращение Хесуса Сантрича, где он пригрозил убить президента Колумбии Ивана Дуке.

Сантрич участвовал в мирных переговорах в Гаване между FARC и правительством Колумбии в 2016 году. Позже он вступил в партию, сформированную бывшими повстанцами, и стал депутатом парламента. Однако судебное расследование, начатое против него, поставило под вопрос его подлинную приверженность мирному договору. Хесус вместе с бывшим лидером переговоров от FARC Иваном Маркесом 30 июня 2019 года организовал отдельную боевую фракцию «Вторая Маркеталия». Последние несколько лет они вели бои с армиями Венесуэлы и Колумбии.

История FARC

Группировка «Революционные Вооруженные силы Колумбии» (FARC) была образована в 1964 году и изначально боролась против лишения крестьян земли. Для достижения своих целей повстанцы нередко прибегали к терроризму и похищению людей. К концу 1990-х FARC настолько расширилась, что имела свои подразделения на половине территории Колумбии. В 1982 году президент страны Белисарио Бетанкур начал переговоры о примирении и демилитаризации FARC. В итоге этого удалось добиться только в 2016-м, когда многие боевики были амнистированы и повстанцы стали легальной партией.

Все изменилось в 2018 году с приходом к власти Ивана Дуке, который изначально считал договоренности очень лояльными по отношению к бывшим боевикам. В год своего избрания он изъявил желание изменить шесть из 159 статей договора о примирении c FARC. Это решение возмутило повстанцев, и самые радикальные из них вернулись к вооруженной борьбе.

венесуэла повстанцы farc
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Все новости / Латинская Америка / В Венесуэле убили одного из лидеров группировки FARC Хесуса Сатрича
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