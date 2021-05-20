Пенсии, индексации, надбавки и изменения в России с 1 июня: кому доплатят 6 тыс. руб.

Летом 2021 года плановых индексаций пенсий в России не предусмотрено, однако некоторые категории россиян смогут рассчитывать на увеличение выплат уже с 1 июня. Приняты также изменения в законодательстве, призванные улучшить положение ряда категорий российских пенсионеров и других получателей выплат. Подробности — в материале ФАН.

Кто получит прибавку более 6 тыс. рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) напоминает о новом порядке начисления пенсий и надбавок с 1 июня 2021 года. Об этом сообщает издание «Полит Россия».

Во-первых, с начала лета прекращается действие положения о дистанционном начислении пенсий и других выплат — с 1 июня отделения ПФР в полном объеме вернутся к очной работе.

Одновременно сообщается, что пенсионеры, которые живут в северных областях и в местах, к ним приравненных, и претендуют на соответствующие надбавки, должны будут лично ежегодно подтверждать документами место жительства.

Кроме того, издание сообщает о повышении пенсионных выплат для россиян старше 80 лет. Для таких пенсионеров прибавка превысит 6 тыс. рублей в месяц. Сведения о других категориях получателей выплат, которые могут рассчитывать на дополнительные деньги уже с 1 июня, представлены в инфографике ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Не забудьте оформить карту «Мир»

Истекает последняя отсрочка для тех, кто еще не оформил карту «Мир» для получения пенсий и пособий. С 1 июля все пенсионные и другие выплаты тем, кто получает деньги на карту, будут начисляться только через российскую платежную систему «Мир».

Это относится не только к пенсионерам, но и к получателям других социальных выплат, например, детских пособий, а также начисляемых в определенных случаях ежемесячных выплат из материнского (семейного) капитала.

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчетного счета, гражданину следует сообщить об этом в Пенсионный фонд. Это можно сделать очно в местном отделении ПФР или МФЦ, а также дистанционно — через сайт ПФР или портал госуслуг.

Напомним: переход получателей выплат на карты «Мир» — необходимая мера, прописанная в федеральном законе о защите интересов граждан РФ от внешних негативных факторов и обеспечивающая безопасность платежей.

Нововведение не распространяется на пенсионеров и льготников, которые получают деньги на почте, либо выплаты им переводятся напрямую на банковский счет, не привязанный к карте.

Новые льготы для жителей Крайнего Севера

Периоды работы в районах Крайнего Севера и в приравненных к нему областях в режиме неполного рабочего дня войдут в северный стаж. Это позволит гражданам раньше сформировать стаж, необходимый для назначения досрочной страховой пенсии по старости. Условие — выплата за вышеуказанные периоды страховых взносов в ПФР. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

Нововведение улучшит положение тех, кто отработал долгие годы на Крайнем Севере, но был занят неполный день. По нынешнему законодательству работа при неполном рабочем дне включается в общий стаж, но не учитывается в северном стаже при назначении досрочной пенсии.

Федеральное агентство новостей /

Сохранение сельских надбавок

Пенсионеры, выработавшие достаточный стаж на селе и переехавшие из сельской местности в город, сохранят надбавки. Соответствующие поправки в пенсионное законодательство приняла Госдума. Надбавка к пенсии за сельский стаж была введена в России в 2019 году. Она распространяется на пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и остались жить в селе. Норма о фактическом запрете смены жительства под угрозой ухудшения материального положения была сочтена несправедливой, и в закон были внесены соответствующие изменения.

Поправка о сохранении «сельских» выплат при смене жительства вступит в силу со следующего года.

На подготовку к школе — 10 тыс. рублей

Напомним: летом (ориентировочно в начале августа) на каждого российского ребенка школьного возраста будет начислено по 10 тыс. рублей. Выплата будет носить беззаявительный характер, родители или опекуны несовершеннолетних получат ее автоматически. Планируется сделать эту единовременную выплату для подготовки к школе ежегодной.

Индексация пенсий

Летом плановых индексаций пенсий в России не предусмотрено. Тем не менее вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионам остается на повестке дня. Напомним, индексация выплат этой категории граждан не проводится с 2016 года. В Госдуме есть несколько законопроектов, предусматривающих возвращение индексации для работающих пенсионеров. Эксперты не исключают, что дополнительные выплаты пенсионерам, в том числе работающим, могут быть произведены в конце лета.

В настоящее время работающие пенсионеры начинают получать проиндексированную за все «пропущенные» годы пенсию после прекращения трудового стажа. Так что работающие официально пенсионеры, которые уволятся летом, примерно через месяц начнут получать значительно «пополневшую» пенсию.