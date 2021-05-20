Вакцина AstraZeneca спровоцировала еще шесть случаев тромбоза в Австралии

Канберра, 20 мая. Еще шесть случаев возникновения тромбоза зафиксировали в Австралии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Влияние прививки на возникновение тромбов официально подтвердили у четырех из шести пациентов, еще двое ожидают заключение врача. Средний возраст пациентов с таким побочным эффектом составляет 66 лет.

Всего 24 случая таких осложнений после вакцины AstraZeneca подтвердили в Австралии с начала прививочной кампании. Двое таких пациентов сейчас находятся в больнице, 24 уже выздоровели, один скончался.