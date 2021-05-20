Вакцина AstraZeneca спровоцировала еще шесть случаев тромбоза в Австралии

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 12:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
Все новости
20 мая 12:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:51
Общество
«Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в РФ через три недели
12:51
Политика
Жители Сан-Марино высказали РФ благодарность за спасение страны от коронавируса
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
Все новости

Вакцина AstraZeneca спровоцировала еще шесть случаев тромбоза в Австралии

  /   Обновлено: 20 мая 2021 12:05
Общество
Вакцина AstraZeneca спровоцировала еще шесть случаев тромбоза в Австралии
pixabay.com

Канберра, 20 мая. Еще шесть случаев возникновения тромбоза зафиксировали в Австралии после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca.

Влияние прививки на возникновение тромбов официально подтвердили у четырех из шести пациентов, еще двое ожидают заключение врача. Средний возраст пациентов с таким побочным эффектом составляет 66 лет.

Всего 24 случая таких осложнений после вакцины AstraZeneca подтвердили в Австралии с начала прививочной кампании. Двое таких пациентов сейчас находятся в больнице, 24 уже выздоровели, один скончался.

австралия вакцина тромбоз astrazeneca
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 72947 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 60262 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 43424 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 39748 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 37193 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Все новости / Общество / Вакцина AstraZeneca спровоцировала еще шесть случаев тромбоза в Австралии
Рейтинг@Mail.ru