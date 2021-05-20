Сенатор Косачев оценил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном

Москва, 20 мая. Осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном является хорошим знаком. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам сенатора, обе стороны признали, что сложившаяся ситуация является ненормальной. Кроме того, они заявили о намерении «разгребать завалы» в отношениях между странами. Косачев уверен, что Лавров и Блинкен видят разные выходы из ситуации, однако с помощью диалога придут к единому знаменателю. Он добавил, что ему понравился оптимизм главы МИД по итогам переговоров с американским коллегой.

«Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак», — заявил российский сенатор.

Ранее Константин Косачев заявил, что Договор по открытому небу разрушается США при пассивной позиции НАТО и их союзников.