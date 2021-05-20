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20 мая 12:51
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
12:28
Украина
Украинцы уверены, что процесс над Медведчуком — не суд, а цирк
12:28
Общество
Беги и ешь: в Сочи пройдет самый «вкусный пробег» страны
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Сенатор Косачев оценил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном

Политика
Сенатор Косачев оценил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном
Global Look Press  /  Federation Council of Russia

Москва, 20 мая. Осторожный оптимизм главы МИД РФ Сергея Лаврова после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном является хорошим знаком. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

По словам сенатора, обе стороны признали, что сложившаяся ситуация является ненормальной. Кроме того, они заявили о намерении «разгребать завалы» в отношениях между странами. Косачев уверен, что Лавров и Блинкен видят разные выходы из ситуации, однако с помощью диалога придут к единому знаменателю. Он добавил, что ему понравился оптимизм главы МИД по итогам переговоров с американским коллегой.

«Зная традиционно реалистичные оценки Сергея Викторовича, это, полагаю, весьма хороший знак», — заявил российский сенатор.

Ранее Константин Косачев заявил, что Договор по открытому небу разрушается США при пассивной позиции НАТО и их союзников.

россия сша косачев лавров совфед блинкен
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Все новости / Политика / Сенатор Косачев оценил осторожный оптимизм Лаврова после переговоров с Блинкеном
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