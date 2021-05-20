Ребенок с инвалидностью выпал из окна реабилитационного центра в Ленобласти

Санкт-Петербург, 20 мая. Инцидент произошел в реабилитационном центре для детей-инвалидов в Приозерске. Воспитанник учреждения получил травмы при падении из окна первого этажа.

Следственный комитет выясняет обстоятельства падения 11-летнего ребенка из окна восстановительного центра в городе Приозерск Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

Известно, что 11-летний пострадавший является воспитанником центра с 2017 года. В результате падения ребенок получил травмы средней степени тяжести. По версии следствия, во время инцидента воспитанник находился без присмотра. Расследование уголовного дела продолжается.

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