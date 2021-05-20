Певец Шура: Стану «зрелым мастером» и возьмусь за мемуары

Певцу и автору песен, звезде 90-х Шуре в четверг исполняется 46 лет. Ранее вышел в свет его новый клип на песню «Сносит крышу». В эксклюзивном интервью ФАН музыкант, привыкший шокировать публику эпатажными нарядами и нетривиальными поступками, рассказал, в каком образе он возвращается к поклонникам на новом витке творческой жизни после борьбы с болезнями, зависимостями и лишним весом.

«Люди хотят Шуру из 90-х»

— Вы недавно появились в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале, выходят новые треки, гастрольный тур. Триумфально возвращаетесь на сцену?

— У меня бывали туры по 150 городам, вот это были туры, а сейчас — три города. Вчера Красноярск, сегодня родной город Новосибирск, а потом Москва, Рублевка. Обыкновенный тур на неделю, я не придаю ему особого значения.

— Заинтриговало ваше обращение к поклонникам на официальном сайте. Вы писали о внутренней эволюции и желании многое сказать зрителю. Существует ли ваша новая версия, условно, «Шура сегодня»?

— Люди, которые приходят на концерты, хотят того Шуру, который был в 90-х, чтобы я таким же и оставался. Нисколько не расстраиваюсь, это абсолютно нормально и даже замечательно. Обновление происходит, конечно, я же не могу стоять на месте. Неделю назад я выпустил новую песню «Сносит крышу» — и теперь она доступна на всех цифровых платформах. На днях отсняли новый видеоклип. Я не гонюсь за новым, пусть у кого-то часто выходят альбомы, а мне вполне достаточно, что мы выпускаем одну песню и один клип в год.

/ Надежда Шибина

— За время карантина люди почувствовали, что мир изменился, кто-то что-то переоценил. Что пережили вы?

— В пандемию я занимался своим здоровьем — и до сих пор нахожусь в процессе вставления зубов, имплантов. Мне экстренно «отрезали» грыжу на желудке, которая угрожала перерасти в онкологию, и в эти дни у меня была большая-большая реабилитация. Немножко поездили, успели даже поплавать на громадном пароходике по каналам Парижа — в те самые сложные минуты, когда началась пандемия. Да, посидели на гречке, ничего страшного, здоровее будем! Соскучились по концертам! Сидеть и страдать из-за пандемии не стали. Нормально отнеслись к ситуации.

«Хейтеры куда-то подевались»

— Для шоу-бизнеса в этот период прозвучал «звоночек»: концертов нет, куда-то надо уходить, в интернет, например…

— Да, звоночек поступил, конечно. Если бы так продолжилось, надо было бы уже во что-то другое вкладываться, а не в музыку. Тебя могут закрыть, все, ты вообще больше не заработаешь ни копейки — давайте думать. А так как я проходил реабилитацию, то шибко не расстроился, потому что я все равно не смог бы работать, мне было тяжело.

— У вас просто шикарные отзывы под выложенным в сети новым треком! Считаете ли вы, что опять, как в 1997 году, пришло ваше время? Нужны звуки, которые «сносят крышу»?

— Удивительно, но у меня даже хейтеры куда-то подевались! Хейтеры, ау, я вас жду! Каждое утро начинается с «айпада», я его открываю и читаю, иногда даже плакать начинаю, потому что столько добра пишут! Ой, люблю я своих поклонников!

/ Надежда Шибина

— А сегодня какая музыка «сносит крышу»? Какую музыку любите вы?

— «Сносит крышу» — это название моей новой песни, которую мы выпустили. Она быстро зажигает и увлекает в состояние танцевальной эйфории, позитива, перезагрузки. Хорошая просто песня, да и все.

Все «молодняковое» я слушаю, например, мне нравится Светлана Лобода. И все-таки я поклонник традиционной, старой музыки. Элла Фицджеральд, Лиза Стэнсфилд… Обожаю Анну Нетребко, Анну Герман. Вот такую музыку я слушаю, а вот это вот все — «дынс-дынс-дынс» — как-то нет, как-то не хочется.

«Слово «фрик» — не очень доброе»

— Людей, способных удивить публику, часто именуют фриками. Не обижает, когда и вас причисляют к этой категории?

— Слово «фрик» мне никогда не нравилось, ни тогда, ни сейчас. Я прочитал его расшифровку, как оно объясняется, ничего обидного. И все же, «фрик» — не очень доброе слово, я думаю.

— У Максима Галкина есть шоу «Музыкалити», где он сталкивает лбами музыкантов разных поколений, «академиков» и «неучей». Вы на чьей стороне?

— Господи, ну, кто-то учился, закончил академию, а я пою на том же уровне, не хуже, но ничего не заканчивал! Молодежь разная сейчас, есть самородки, которые рождаются с талантами, некоторые не хотят учиться. Кому хочется учиться, пускай идет и учится, а я из школы ушел в шестом классе, и мне эта учеба вообще на фиг не сдалась.

— Чем удивлять будете? Ближайшие планы?

— Неделю назад мы сняли очень веселый, красивый клип в Ленинских Горках и, надеюсь, смонтируем и покажем его через неделю. Снимала Надежда Шибина, фотохудожница, которая занимается показами коллекций детской одежды в России. Специально был выстроен деревянный город, созданы великолепные, сказочные костюмы. Я был в очочках, в котелке, с тростью, кто-то даже сравнил с графом Дракулой! Но, скорее, это образ такого аптекаря, я бы сказал. А все дети, которые снялись в клипе, придут ко мне завтра на концерт в Барвиху и выйдут на сцену.

/ Надежда Шибина

— Собственное комедийное шоу не собираетесь запускать? У вас редкое чувство самоиронии!

— Ой, не знаю! Мы поехали по деревням и сняли одну серию фильма про загородную московскую жизнь, «Приключения Шурика». Это будет такое шоу-не шоу — такие маленькие, смешные документальные фильмы. Летом, я думаю, увидим результат.

«Болезни — это урок»

— Вы уже 25 лет назад делали на эстраде то, к чему многие пришли только сейчас. Ощущаете себя зрелым мастером?

— Вот это не чувствуется, вот этот вот «зрелый мастер». Я все также на каблуках, в тех же камнях блестящих, но не «Сваровски», нет, пока нет. Как почувствую, что я зрелым стал, сразу книгу возьмусь писать — мемуары.

— В 2000-х годах ваша творческая биография прервалась, появились проблемы со здоровьем. А не так давно народ всполошили фото, где вы с крайне осунувшимся лицом. Все позади?

— Болезни — это урок, не просто же так они на нас сваливаются. Самочувствие мое замечательное. Вставляю зубы, жаль, не успели ко дню рождения вставить, но к концу месяца у меня наконец-то будет полный рот зубов. Импланты приживались долго, два года я ими занимался.

/ Надежда Шибина

— Вы родились в Новосибирске, и в свой день рождения дадите здесь концерт. Это традиция? Давно ли вы виделись с родственниками, с мамой?

— За 25 лет это первый концерт в Новосибирске, первый раз за всю мою карьеру. Вот так сильно любит нас наш город. Как хотите, так и понимайте, я не комментирую. Я лечу к маме, чтобы мама на меня посмотрела.

— Какой подарок на день рождения обещала вам сделать мама?

— С этим подарком мама, что называется, мне весь мозг проела! «Не знаю, что подарить, скажи, что ты хочешь». Мама, говорю, у меня все есть, ты будь здоровая, живая. Везу вот платье ей нарядное в подарок, чтобы ее красиво одеть…

Шура (настоящее имя Александр Медведев. — Прим. ФАН) родился в Новосибирске в 1975 году. Самые известные его хиты — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Ты не верь слезам». К дню рождения приурочены сольные концерты артиста, которые пройдут с 19 по 21 мая в Красноярске, родном Новосибирске и Москве.