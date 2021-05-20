Избирком ЦАР отчитался о подготовке голосования за кандидатов в парламент республики

Банги, 19 мая. Подготовка к заключительному этапу выборов членов Национальной Ассамблеи ЦАР движется в соответствии с графиком. Об этом сообщил председатель Национального избирательного управления (ANE) Матиас Моруба.

«Все избирательные материалы прибыли в республику. Мы работаем над их распределением, чтобы участки для голосования получили документы в установленный срок», — отметил глава ANE.

Первый тур всеобщих выборов в Центральноафриканской Республике состоялся еще 27 декабря прошлого года. Граждане определили имя нового президента, которым стал действующий глава республики Фостен-Арканж Туадера.

Однако из-за бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», пытавшихся сорвать голосование, не удалось провести выборы членов Национальной Ассамблеи в ряде регионов страны.

Второй тур состоялся 14 марта, после чего конституционный суд ЦАР назвал имена 90 из 140 членов парламента. Остальных законодателей предстоит избрать на дополнительном голосовании, намеченном на 23 мая. Пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама сообщил, что в 42 округах потребовалось повторно организовывать выборы, а еще в восьми районах мероприятие пройдет впервые.

Ранее Национальное избирательное управление осуществило переподготовку сотрудников участков для голосования.