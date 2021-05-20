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12:49
Политика
Песков подтвердил начало переговоров с Украиной по встрече Путина и Зеленского
12:47
Общество
Два муниципалитета в Дагестане проваливают тестирование на коронавирус
12:46
Происшествия
Петербургский пенсионер получил ушиб головного мозга после избиения неизвестными
12:45
Общество
Почти 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от COVID-19 в Москве
12:45
Экономика
Банкиры стали жаловаться на работу ФинЦЕРТа
12:43
Общество
Любовь к Родине и долг защитника: Шерин о том, чему фильм «Турист» научит молодежь
12:43
Происшествия
Сотрудник гипермаркета в Петербурге расплатился чужой картой и попал под следствие
12:42
Происшествия
Польский самолет с пассажирами на борту послал сигнал о захвате
12:41
Экономика
Эксперимент по доставке вина стартует в «Почте России»
12:40
Политика
В МИД РФ заявили о готовности Киева к силовому решению конфликта в Донбассе
12:39
Происшествия
Мигрант во время ограбления избил двух жителей Петербурга
12:39
Политика
Зеленский сообщил о подготовке к встрече с Путиным
12:38
Политика
Зеленский анонсировал проведение военного парада в годовщину независимости Украины
12:35
Спорт
Глава Федерации кикбоксинга Ленобласти назвал проблемы развития вида спорта в регионе
12:34
Политика
Финский политолог рассказал, как можно было избежать Второй мировой войны
12:34
Политика
Зеленский намерен продолжить работу в «нормандском формате»
12:33
Происшествия
Житель Александровского района убил соседку за беспорядок в квартире
12:30
Армия
NI: российский Су-57 нанесет сокрушительный удар по F-35 на мировом оружейном рынке
12:28
Украина
Украинцы уверены, что процесс над Медведчуком — не суд, а цирк
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Избирком ЦАР отчитался о подготовке голосования за кандидатов в парламент республики

ЦАР
Избирком ЦАР отчитался о подготовке голосования за кандидатов в парламент республики
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 19 мая. Подготовка к заключительному этапу выборов членов Национальной Ассамблеи ЦАР движется в соответствии с графиком. Об этом сообщил председатель Национального избирательного управления (ANE) Матиас Моруба.

«Все избирательные материалы прибыли в республику. Мы работаем над их распределением, чтобы участки для голосования получили документы в установленный срок», — отметил глава ANE.

Первый тур всеобщих выборов в Центральноафриканской Республике состоялся еще 27 декабря прошлого года. Граждане определили имя нового президента, которым стал действующий глава республики Фостен-Арканж Туадера.

Однако из-за бандитов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», пытавшихся сорвать голосование, не удалось провести выборы членов Национальной Ассамблеи в ряде регионов страны.

Второй тур состоялся 14 марта, после чего конституционный суд ЦАР назвал имена 90 из 140 членов парламента. Остальных законодателей предстоит избрать на дополнительном голосовании, намеченном на 23 мая. Пресс-секретарь ANE Теофил Момокоама сообщил, что в 42 округах потребовалось повторно организовывать выборы, а еще в восьми районах мероприятие пройдет впервые.

Ранее Национальное избирательное управление осуществило переподготовку сотрудников участков для голосования.

африка цар
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