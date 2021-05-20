Жительница Австралии подружилась с целой стаей сорок

Девушка по имени Даниэль недавно переехала в новый дом, где у нее сразу же появились необычные друзья. Дикая сорока ходила за австралийкой следом и даже садилась на колени, а потом начинала щебетать на птичьем языке так выразительно, что казалось будто пернатая хочет поведать о чем-то важном.

Так продолжалось каждый день. Сорока совершенно не боялась человека и активно шла на контакт, выпрашивала различные предметы. А затем птица привела знакомиться с новой подругой своих сородичей — два десятка птиц прилетело во двор. Все они общительны, не боятся и ведут себя словно домашние питомцы.

Даниэль сняла на видео своих необычных друзей и быстро приобрела популярность в соцсетях. Пользователи пишут, что девушка похожа на принцессу из сказки, с которой общаются птицы, и о том, что сороки нечасто заводят дружбу с людьми, а значит, пернатые увидели в Даниэль что-то особенное.