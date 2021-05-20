Минпросвещения и ЦИК условились о совместной работе в рамках грядущих выборов

Москва, 20 мая. Председатель ЦИК Элла Памфилова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов подписали соглашение о взаимодействии, регулирующее проведение избирательной кампании в школах.

Главы ведомств подчеркнули, что документ предусматривает конкретные действия ЦИК и Минпросвещения при организации и проведении выборов на территории школ. По словам Памфиловой, такой шаг поможет в вопросе разведения учебного процесса и осуществлении грядущей избирательной кампании в сентябре.

«Предусмотрены различные варианты взаимодействия, которые учитывают, в том числе, возможность голосования в течение нескольких дней», — сказала глава ЦИК.

На особом контроле будет находиться вопрос эпидемиологической безопасности. Особое внимание уделят соблюдению мер Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что россияне смогут принять участие в голосовании при помощи смартфонов.