Опубликовано видео «курсов выживания» на учениях ВВО в Забайкалье

Москва, 20 мая. Тренировки военнослужащих-контрактников Восточного военного округа (ВВО) в специализированном учебном центре зафиксированы на видео и опубликованы в Сети.

Соответствующий ролик сделан журналистами телеканала «Звезда». На кадрах показаны бойцы ВВО, совершающие марш-броски и преодолевающие сложные полосы препятствий, а также они ведут огонь из различного стрелкового оружия на одном из полигонов в Забайкалье.

К учениям привлечено более тысячи солдат и офицеров. Сценарий проведения курсов выживания предусматривал «обкатку» бойцов с помощью танка Т-72. При этом сам танковый экипаж должен был преодолеть ров и искусственную насыпь, а также показать мастерство в метании гранат.

Ранее сообщалось о совместных учениях частей Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в Крыму. О главной проблеме американской армии информировал Infox.